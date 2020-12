Diretta discesa femminile Val d’Isère/ Streaming video Rai, orario e vincitore

DIRETTA DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE: LA PRIMA DELLA STAGIONE!

La discesa femminile di Val d’Isère scatta alle ore 10:30 di venerdì 18 dicembre: è il primo appuntamento nella disciplina per questa Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, ma si replicherà già domani e dunque avremo una doppia gara che potrà dirci qualcosa sui rapporti di forza tra le atlete. Una gara che era in programma anche l’anno scorso, ma che purtroppo era stata cancellata; ci si arriva dal doppio gigante di Courchevel che ha visto trionfare la nostra Marta Bassino e il ritorno al successo di Mikaela Shiffrin, una notizia certamente attesa e che abbiamo accolto con soddisfazione; oggi invece a divertirsi potrebbero essere quelle atlete che nelle prime uscite della stagione sono state a guardare dal punto di vista dei risultati, anche se non va dimenticato che negli ultimi anni alcune di loro sono riuscite a diventare competitive pure nelle gare di velocità, e allora potrebbe esserci speranza anche per le nostre rappresentanti. Aspettando la discesa femminile di Val d’Isère, proviamo ora a fare una rapida valutazione di quello che potremmo aspettarci.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa femminile di Val d’Isère sarà trasmessa anche dalla televisione di stato, dunque in chiaro per tutti sui consueti canali Rai Sport e Rai Sport + con, in aggiunta, la mobilità su sito o app di Rai Play. In alternativa come sempre sarà possibile seguire questa gara di sci alpino sul canale Eurosport, anche questo previsto sul digitale terrestre, con diretta streaming video attraverso Sky Go, per i possessori di un abbonamento al satellite, o per tutti i clienti della piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE VAL D’ISERE: RISULTATI E CONTESTO

La discesa femminile di Val d’Isère inaugura questa due giorni che sarà interamente dedicata alla specialità: all’inizio di dicembre erano in calendario due Super-G a Sankt Moritz ma il maltempo li ha cancellati, così per il momento nella Coppa del Mondo si è gareggiato soltanto nelle prove tecniche. Le quali hanno portato Petra Vlhova al comando della classifica generale, ma il grande ritorno di Mikaela Shiffrin le mette pressione; la grande notizia è che, se queste prime settimane troveranno conferma in pista, abbiamo due italiane che potrebbero giocarsi la sfera di cristallo in Federica Brignone, la campionessa in carica reduce da un miracoloso secondo posto a Courchevel, e Marta Bassino che ha già vinto due gare dimostrando di aver fatto il salto di qualità. La milanese tecnicamente se la gioca anche oggi, visto che aveva timbrato il terzo posto nella classifica del 2020; le favorite sulla carta restano comunque Corinne Suter e Ester Ledecka, le prime due della graduatoria dell’ultima annata, ma bisogna fare attenzione a una Lara Gut che finalmente sembra essere tornata vicini ai suoi livelli, del resto stiamo parlando di una ex vincitrice di Coppa del Mondo che dopo aver portato a casa il grande trofeo ha avuto parecchie difficoltà, alla svizzera però la stoffa non manca e dunque la attendiamo protagonista tra poco in Val d’Isère.

© RIPRODUZIONE RISERVATA