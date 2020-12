Nicole Schmidhofer caduta a 115 km/h Val d’Isere/ Video, reti divelte e fuori pista

Tanta paura quest’oggi durante la discesa di Coppa del mondo di sci in Val d’Isere, a causa di una terribile caduta della sciatrice Nicole Schmidhofer, finita ad altissima velocità fuori dalla pista. Come si può notare dal video che trovate più sotto, l’atleta 31enne austriaca, originaria di Friesach, dopo una curva a destra veloce, (la sciatrice stava andando a esattamente 115 chilometri all’ora in quel tratto), ha perso il controllo degli sci ed è appunto finita oltre la pista, sfondando le reti protettive di colore rosso che delimitano il percorso.

Il problema è che subito dopo le “barriere” vi erano degli alberi, e di conseguenza non è da escludere che Nicole Schmidhofer sia andata a sbattere contro qualche tronco, con tutto ciò che ne consegue. La cosa certa, come si nota anche dalle immagini, che ripetiamo, potrete visionare più in basso, è che la sciatrice sia stata soccorsa pressochè immediatamente dai medici, che si sono avvicinati alla zona dell’incidente.

NICOLE SCHMIDHOFER CADUTA IN VAL D’ISERE: ANCHE LA BRIGNONE…

Le telecamere hanno anche inquadrato le altre atlete che stavano osservando la gara, molte delle quali con le mani nei capelli e al volto, proprio per il drammatico incidente della loro collega. A causa della caduta di Nicole Schmidhofer la discesa in Val d’Isere è stata interrotta per una ventina di minmuti, e in seguito la sciatrice è stata portata via in barella; ovviamente la stessa, anche se comunque non vi sono ancora notizie certe a riguardo, è stata poi portata in ospedale con l’elisoccorso per controlli accurati e sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata. Un punto critico quello in cui è uscita di pista Nicole Schmidhofer, e che in seguito ha visto la caduta anche della nostra Brignone, fortunatamente rialzatasi prontamente senza alcuna conseguenza fisica. Schmidhofer era partita dall’undicesima posizione dal cancelletto, e al momento dell’incidente aveva un ritardo di 0.73 secondi al terzo intermedio rispetto alla Suter.





