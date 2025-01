DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: SI COMINCIA

Eccoci al momento più atteso e desiderato, il via alla diretta discesa Kitzbuhel: negli anni più recenti spiccano le tre vittorie a testa per Dominik Paris e Beat Feuz, mentre hanno ottenuto due successi a testa Aleksander Aamodt Kilde e Cyprien Sarrazin (entrambe l’anno scorso). Tra ritiri e infortuni, lo svizzero, il norvegese e il francese sono tutti assenti, al pari d’altronde di Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e Thomas Dressen, per cui il dato incredibile è che il nostro Domme sarà l’unico vincitore precedente a presentarsi oggi al cancelletto di partenza della Streif, alla ricerca di un poker che sarebbe davvero leggendario.

DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL/ Marco Odermatt ha vinto, prima volta sulla Streif! (CdM sci, oggi 24 gennaio 2025)

Nella classifica stagionale della Coppa di discesa abbiamo invece al primo posto con 325 punti Marco Odermatt, davanti ai 243 del connazionale emergente Franjo Von Allmen, quindi per la Coppetta di specialità potrebbe profilarsi un duello elvetico, ma adesso ci attende la gara che per molti versi può valere un’intera stagione, quindi senza altri indugi introduciamo la diretta discesa Kitzbuhel! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta discesa Bormio/ Alexis Monney ha vinto, Casse quarto con rimpianti! (CdM sci, oggi 28 dicembre 2024)

DISCESA KITZBUHEL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Anche oggi come per il super-G, la diretta discesa Kitzbuhel in tv avrà la ribalta di Rai 2 in chiaro, oltre a Eurosport per gli abbonati; i punti di riferimento per la diretta streaming video saranno quindi ancora una volta Rai Play o Discovery + con Sky Go e Dazn.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA KITZBUHEL IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

LA GARA PIÙ DESIDERATA DELL’ANNO!

Finalmente ci siamo, oggi sabato 25 gennaio 2025 è il giorno più atteso della Coppa del Mondo di sci grazie alla diretta discesa Kitzbuhel sulla mitica pista Streif. Siamo davvero curiosi di scoprire se il dominio svizzero proseguirà anche nella ‘tana’ del nemico sciistico per eccellenza, cioè naturalmente l’Austria, nel giorno della leggendaria discesa libera di Kitzbuhel, che per molti vale anche più di un oro mondiale o olimpico. Il tema finora è dunque il dominio della Svizzera, perché Marco Odermatt e compagni hanno firmato quattro doppiette in altrettante discese finora disputate in stagione.

Diretta super-G Val Gardena/ Mattia Casse ha vinto, capolavoro azzurro! (CdM sci, 20 dicembre 2024)

Assenti per infortuni più o meno gravi sia l’idolo di casa Vincent Kriechmayr sia il francese Cyprien Sarrazin, che l’anno scorso scrisse una pagina di storia vincendo entrambe le discese allora in programma sulla Streif, la diretta discesa Kitzbuhel stuzzicherà allora il nostro Dominik Paris, che ha vinto per ben tre volte in carriera la gara regina del Circo Bianco e che è apparso in evidente crescita di condizione settimana scorsa a Wengen. Sarebbe una grande gioia, ma in ogni caso lo spettacolo sarà imperdibile dalle ore 11.30, quando è atteso il via alla meravigliosa diretta discesa Kitzbuhel…

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: IL DOMINIO DELLA SVIZZERA E LE SPERANZE ITALIANE

Nella diretta discesa Kitzbuhel potremmo assistere a una sorta di sfida tra la Svizzera e il resto del mondo. A guidare il drappello rossocrociato ci sarà naturalmente Marco Odermatt, che in stagione in discesa ha già vinto sia in Val Gardena sia settimana scorsa a Wengen ed è quindi anche primo nella classifica di specialità, seguito dai compagni di squadra Franjo Von Allmen – che non ha ancora vinto in discesa, ma è stato per ben tre volte secondo – e Justin Murisier, che invece aveva trionfato a Beaver Creek, con Odermatt secondo. Aggiungeteci il successo dell’altro talento emergente Alexis Monney a Bormio e il gioco è fatto.

Finora il migliore del resto del mondo, se così volessimo dire, è lo sloveno Miha Hrobat, due volte terzo e in quarta posizione nella Coppa di discesa, ma noi confidiamo negli Azzurri, dal sempre costante Mattia Casse alla crescita di Dominik Paris, che sembra essere entrato in forma proprio per la “sua” Streif, cioè nel momento migliore della stagione, senza dimenticare che c’è anche Florian Schieder, uno capace di arrivare per ben due volte secondo sul pendio considerato più difficile e affascinante al mondo…