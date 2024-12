DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta super-G Val Gardena, facciamo un tuffo nei precedenti più recenti di questa gara di Coppa del Mondo. Abbiamo già citato Vincent Kriechmayr come vincitore l’anno scorso davanti al connazionale Daniel Hemetsberger, con Marco Odermatt al terzo posto, mentre purtroppo due anni fa ci fu una cancellazione a causa del maltempo, quindi il precedente super-G sulla Saslong risaliva al 17 dicembre 2021, quando vinse Aleksander Aamodt Kilde davanti a Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, un podio di lusso per la classica gara nelle nostre Dolomiti.

I nomi si ripetono, dal momento che Kilde aveva vinto il super-G della Val Gardena anche nel 2020, in quel caso davanti a Mauro Caviezel e al connazionale Kjetil Jansrud, mentre nel 2019 trionfò Kriechmayr davanti a Jansrud e al tedesco Thomas Dressen. In anni recenti la Val Gardena è stata spesso un “feudo” norvegese, infatti nel 2018 vinse Aksel Lund Svindal, nel 2016 e anche nel 2014 si era imposto Kjetil Jansrud mentre ricordiamo che Svindal vinse anche nel 2012, nel 2013 e nel 2015. Oggi invece, tra ritiri e infortuni, è decisamente più complicato ipotizzare che possa vincere un norvegese… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SUPER-G VAL GARDENA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta super-G Val Gardena Beaver Creek vedrà il via alle ore 11.45 con la partenza del primo atleta in gara. Come da tradizione quando si gareggia in Italia, l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv in chiaro per tutti su Rai Due, quindi con la ribalta del canale generalista, oppure su abbonamento sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta super-G Val Gardena in streaming video, gratuita su Rai Play oppure riservata agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere aggiornati sull’andamento del super-G in Val Gardena.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LA COPPA DEL MONDO ARRIVA IN ITALIA

La diretta super-G Val Gardena ci attende oggi, venerdì 20 dicembre 2024: è un momento sempre molto atteso, la prima gara della Coppa del Mondo di sci in Italia e nello scenario impareggiabile delle Dolomiti. Da oggi e per tutto il periodo delle festività il Circo Bianco maschile resterà in Italia, come sempre si comincia all’insegna della velocità in Val Gardena sulla pista Saslong, dove oggi è in programma un super-G e domani naturalmente la discesa. Come riferimento abbiamo la gara di due settimane fa a Beaver Creek, con la vittoria di Marco Odermatt che possiamo considerare come il punto di svolta dopo un inizio di stagione complicato per l’elvetico.

Ecco allora che la diretta super-G Val Gardena avrà proprio il detentore di (quasi) tutto nei panni del principale favorito, ma con tanti altri nomi che potrebbero essere protagonisti, tra i quali speriamo possano inserirsi anche gli Azzurri, magari di nuovo grazie a Giovanni Franzoni, grande talento frenato negli ultimi anni da vari problemi ma sbocciato con il quarto posto in Colorado, prestazione che naturalmente adesso richiede ulteriori conferme. La certezza è che lo spettacolo è assicurato con la diretta super-G Val Gardena…

DIRETTA SUPER-G VAL GARDENA: CHE COSA ATTENDERCI SULLA SASLONG?

La diretta super-G Val Gardena potrebbe mettere in copertina il duello che già nella scorsa stagione aveva infiammato il settore della velocità per lo sci alpino maschile, cioè quello tra il già citato Marco Odermatt e il francese Cyprien Sarrazin, secondo alle spalle proprio dello svizzero nel precedente super-G di Beaver Creek. Naturalmente è vietato sottovalutare Vincent Kriechmayr, che l’anno scorso vinse il super-G della Val Gardena, anche se in Colorado il migliore degli austriaci è stato Lukas Feurstein, che vorrà confermare l’eccellente inizio di stagione di tutta la famiglia.

Quanto agli Azzurri, abbiamo già reso merito all’exploit di Giovanni Franzoni in America, con la speranza naturalmente che non resti solo un exploit, per il resto la diretta super-G Val Gardena dovrà iniziare a chiarirci il livello complessivo della squadra, che a Beaver Creek aveva fatto decisamente male in discesa e meglio in super-G, ma soprattutto per merito proprio di Franzoni. Sotto i riflettori allora ecco Mattia Casse e Dominik Paris, che l’anno scorso ha sfatato il tabù della Saslong vincendo la discesa e ora vorrebbe provare a lasciare il segno anche in super-G…