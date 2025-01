DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL: INIZIA IL WEEKEND PIÙ AMBITO!

Un gradito ritorno apre il weekend più bello della Coppa del Mondo di sci, perché la diretta super-G Kitzbuhel ci terrà compagnia oggi, venerdì 24 gennaio 2025, a ben quattro anni di distanza dall’ultima volta di un super-G sulla leggendaria pista Streif. Infatti, negli anni più recenti la FIS aveva optato per due discese sacrificando questa specialità: ci permettiamo di osservare che ci sembra più giusto questo ritorno a un super-G più una discesa, sia per dare ancora più valore alla “mitica” libera del sabato, sia perché a Kitzbuhel era meraviglioso anche il super-G, che siamo quindi ben contenti di ritrovare.

Naturalmente il livello tecnico è elevatissimo, non potrebbe essere altrimenti sulla Streif: la diretta super-G Kitzbuhel ci regalerà di sicuro grande spettacolo, a velocità comunque altissime e naturalmente con curve che sono nella storia dello sci. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta Marco Odermatt, che a Kitzbuhel non ha mai vinto. Nel 2021 fu comunque secondo, poi si è gareggiato solamente in discesa, che ancora gli manca, però sarebbe prezioso per il fenomeno elvetico spezzare il digiuno anche in super-G, che in questa stagione lo vede dominante del solito. Ci saranno però anche altri pretendenti alla vittoria nella diretta super-G Kitzbuhel, oggi dalle ore 11.30…

SUPER-G KITZBUHEL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Ribalta generalista per la diretta super-G Kitzbuhel in tv, quindi Rai 2 sarà il riferimento in chiaro insieme a Eurosport per gli abbonati; come sempre avremo inoltre Rai Play o Discovery + con Sky Go e Dazn per la diretta streaming video.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA SUPER-G KITZBUHEL: GLI AVVERSARI DI MARCO ODERMATT

Nella diretta super-G Kitzbuhel saranno quindi tanti i protagonisti attesi: chiariamo subito che Marco Odermatt è comunque primo nella classifica di specialità, però il suo rendimento in super-G è in “calando”, con la vittoria di Beaver Creek seguita dal terzo posto in Val Gardena, dal quinto a Bormio e dal settimo a Wengen. In effetti il super-G ci ha regalato vari nomi di protagonisti, fra i quali naturalmente anche il nostro Mattia Casse, meraviglioso vincitore sulla Saslong, per cogliere il primo successo nella carriera, così come il norvegese Fredrik Møller sulla Stelvio e l’astro nascente svizzero Franjo Von Allmen giusto una settimana fa a Wengen.

Purtroppo sarà assente Vincent Kriechmayr, che sarebbe stato il nome di punta per i padroni di casa austriaci, ma che d’altronde ha rischiato conseguenze anche peggiori dalla caduta sulla Lauberhorn sabato scorso in discesa, dopo il secondo posto in super-G il giorno prima, per l’Italia possiamo sperare nel già citato Casse ma sulla Streif una citazione è sempre doverosa per Dominik Paris, a maggior ragione dopo i confortanti segnali di ripresa in Svizzera, dove Domme ha sfiorato il podio in entrambe le specialità. La diretta super-G Kitzbuhel sarebbe l’occasione giusta per rivederlo fra i primi tre…