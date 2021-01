Diretta discesa Kitzbuhel/ Streaming video Rai: Paris torna sulla Streif

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: UNA GARA MITICA!

La diretta della discesa di Kitzbuhel è senza dubbio il momento più atteso dell’intera stagione della Coppa del Mondo di sci. Il Covid ha rischiato di stravolgere i piani, ma finalmente oggi, venerdì 22 gennaio 2020, vivremo la gara più affascinante dell’anno nel Circo Bianco. L’Austria si fermerà, anche se purtroppo nemmeno Kitzbuhel può sfuggire all’obbligo delle porte chiuse, ma ovunque chi si interessi anche solo minimamente di sci si metterà davanti a un televisore per seguire la mitica gara sulla pista Streif. La discesa di Kitzbuhel sta allo sci come Wimbledon al tennis; di certo per un discesista vincere almeno una volta a Kitzbuhel nella carriera è importante come (o forse addirittura più) un oro olimpico o mondiale, è dunque un piacere ricordare che negli ultimi anni la Streif sembra essere diventata territorio di conquista per i discesisti azzurri grazie a Peter Fill e soprattutto Dominik Paris, che torna sulla “sua” amatissima Streif dopo la forzata assenza per infortunio l’anno scorso. Tanti elementi contribuiscono al fascino di Kitzbuhel: qui si gareggia fin dal 1931, anno di nascita del trofeo dell’Hahnenkamm, inoltre spicca il grande valore tecnico della Streif. Ricordiamo la Mausefalle, salto posto poco dopo la partenza il cui nome in tedesco significa “trappola per topi”, che rende molto bene l’idea della sua difficoltà; la Steilhang, una doppia curva in contropendenza subito prima di un tratto di scorrimento nel quale è fondamentale entrare con buona velocità; infine l’Hausbergkante, tratto da percorrere in diagonale con pendenza ripidissima che immette sul salto finale, una sfida ai limiti delle possibilità della fisica.

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kitzbuhel vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Kitzbuhel ci porta immediatamente a parlare di Dominik Paris: l’anno scorso l’infortunio subito proprio nella settimana di Kitz fu un colpo durissimo, adesso Domme proverà a riannodare il filo della sua storia d’amore con la Streif, confortato dal quarto posto di fine dicembre sulla Stelvio di Bormio che ha dimostrato come il campione altoatesino sia tornato competitivo ai massimi livelli – e naturalmente speriamo che anche Christof Innerhofer possa farsi valere, anche se a Kitzbuhel in carriera ha fatto meglio in super-G. Il ruolo del grande assente quest’anno tocca ad Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese si sarebbe presentato a Kitzbuhel come leader della Coppa di discesa, ma la sua stagione è già finita ed ovviamente questo è un peccato per tutti gli appassionati. In copertina fra gli stranieri allora mettiamo Matthias Mayer, che d’altronde è il vincitore del 2020 sulla Streif davanti al connazionale Vincent Kriechmayr e allo svizzero Beat Feuz (secondi a pari merito), nonché il secondo in classifica di discesa di quest’anno e trionfatore di Bormio. Sulla Stelvio aveva meravigliato tutti lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, dunque spendiamo per lui l’ultima citazione, ma è inutile girarci attorno: il re della Streif si chiama Dominik Paris.



