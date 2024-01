DIRETTA DISCESA KITZBUHEL/ Video streaming Rai: Kilde grande assente (CdM sci, oggi venerdì 19 gennaio 2024)

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: L’ASSENTE

Come abbiamo già detto, ci sarà un grande assente nella diretta della discesa di Kitzbuhel: dopo Marco Schwarz, che era secondo nella classifica generale di Coppa del Mondo, si è infortunato anche Aleksander Aamodt Kilde. Per il norvegese un grande spavento nel corso della discesa di Wengen: nell’ultimo tratto della pista Kilde ha perso il controllo della sua sciata ed è finito contro le reti di protezione. Tempestivo il soccorso, con tanto di laccio emostatico per fermare il sangue: trasportato in ospedale, Kilde vi è arrivato con una sospetta frattura scomposta al femore. In realtà, la diagnosi è stata meno grave del previsto: per il norvegese “solo” un taglio al polpaccio e la lussazione della spalla destra.

Dopo l’operazione lo stesso sciatore ha rassicurato tutti sui social, postando una foto in compagnia della fidanzata (e collega) Mikaela Shiffrin: “Sono qui, questo sport può essere brutale ma lo amo ancora”. Tanti e molto belli i messaggi che sono arrivati a Kilde dai colleghi, tra cui anche quello del connazionale Aksel Lund Svindal: “Il re tornerà”, ha scritto il norvegese, e lo aspettiamo tutti anche se purtroppo non potremo vederlo all’opera nella discesa di Kitzbuhel, resta da vedere quante gare di Coppa del Mondo dovrà saltare Kilde. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Kitzbuhel sarà affidata alla televisione di stato, come del resto tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino: in questo caso l’appuntamento sarà su Rai Sport, canale che trovate al numero 57 del telecomando. L’alternativa è rappresentata da Eurosport, riservato ai possessori di un abbonamento al satellite (qui il canale è al 210 del decoder di Sky); per quanto riguarda la diretta streaming video, potrete seguire l’evento visitando il sito ufficiale di Rai Play o installando la relativa app sui vostri device, mentre per i clienti della televisione satellitare è disponibile senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA KITZBUHEL

UNA GARA STORICA!

Grande appuntamento con la discesa di Kitzbuhel, una gara storica: la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile fa tappa sulla Streif, si corre alle ore 11:30 di venerdì 19 gennaio e sarà un weekend molto intenso, perché già domani si replicherà con una seconda discesa mentre domenica la chiusura sarà affidata al super-G, sulla Ganslern. Marco Odermatt ha vinto le ultime due discese: lo svizzero sta dominando o comunque primeggiando anche in questa specialità e nella classifica generale di Coppa del Mondo ha fatto il vuoto, lasciando le briciole ai suoi avversari.

Nella diretta della discesa di Kitzbuhel potrebbero tuttavia esserci altri protagonisti: uno di questi può essere il nostro Dominik Paris che in stagione ha vinto la prova in Val Gardena, e poi attenzione al sorprendente francese Cyprien Sarrazin che a 29 anni sta vivendo il momento migliore in carriera ed è sorprendentemente secondo sia nella classifica di discesa che in quella generale. Sulla Streif in questi due giorni non ci sarà invece Aleksander Aamodt Kilde, protagonista di una spaventosa caduta (fortunatamente meno grave del previsto) nella discesa di Wengen, e operato nei giorni scorsi.

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già detto che anche nella diretta della discesa di Kitzbuhel l’uomo da battere sarà Marco Odermatt: già a metà gennaio lo svizzero ha messo le mani sulla terza Coppa del Mondo consecutiva, estendendo il suo dominio anche in discesa e lasciando intendere di poter andare incontro a una stagione trionfale. Odermatt non conosce soste, anche se oggi i rivali non mancheranno: abbiamo già citato il nostro Dominik Paris, un altro sciatore che quest’anno ha vinto una discesa è lo statunitense Bryce Bennet che si è imposto sulla Saslong nella prima delle due gare di specialità.

Abbiamo poi citato il sorprendente Cyprien Sarrazin, sicuramente l’uomo del momento: per il francese c’era stata una vittoria a sorpresa a Bormio, ma poi il ventinovenne si è ripetuto nel super-G di Wengen e, rimanendo alle discese, ha centrato due secondi posti sempre nella località svizzera. Attenzione, perché potrebbe essere proprio lui a mettere i bastoni tra le ruote a Odermatt e tutti gli altri: a questo punto è giusto inserirlo nella rosa dei favoriti per la diretta della discesa di Kitzbuhel, e tra poco vedremo come andranno le cose sulla mitica Streif.











