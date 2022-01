Diretta discesa Kitzbuhel/ Streaming video tv: bis sulla Streif (CdM sci)

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: ANCORA DOMINIK PARIS?

La diretta della discesa di Kitzbuhel oggi, domenica 23 gennaio 2022, ci regalerà altre grandi emozioni con la Coppa del Mondo di sci. A causa del maltempo, organizzatori e FIS hanno giocato d’anticipo modificando il programma, così la domenica sarà giorno dedicato alla discesa di Kitzbuhel, diversamente dalle abitudini anche se già l’anno scorso avevamo avuto una discesa alla domenica sulla leggendaria Streif, che aveva visto il bis di Beat Feuz, già vincitore al venerdì, mentre il sabato era rimasto tristemente vuoto a differenza di quest’anno, perché ieri almeno abbiamo visto lo slalom, anticipato rispetto alla sua tradizionale domenica.

DIRETTA/ Discesa Cortina: Sofia Goggia ha vinto, sempre più leader in Coppa!

A Kitzbuhel modifiche anche drastiche non sono una novità, d’altronde salvare il weekend più ricco, prestigioso e affascinante dell’intera stagione della Coppa del Mondo di sci è una necessità che nessuno contesta. I mugugni contro l’Austria sono legati semmai al caso Vincent Kriechmayr, che si è infiammato quando il campione del Mondo ha vinto a Wengen. In ogni caso, eventuali rivincite è sempre meglio prendersele in pista: gli austriaci farebbero carte false per Dominik Paris, che invece nostro e speriamo possa fare per l’ennesima volta grandi cose sulla Streif anche oggi, riscattando il flop di venerdì. Scopriamo allora tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa di Kitzbuhel.

Diretta/ Discesa Kitzbuhel: Kilde ha vinto, Clarey podio da record a 41 anni!

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kitzbuhel avrà inizio alle ore 13.30 (attenzione dunque a questo orario anomalo). Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta della discesa di Kitzbuhel streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Kitzbuhel (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

Diretta/ Discesa Wengen: Vincent Kriechmayr ha vinto, Dominik Paris è terzo!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DELLA DISCESA DI KITZBUHEL STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KITZBUHEL: BIS SULLA STREIF

La diretta della discesa di Kitzbuhel ci porta immediatamente a parlare di quanto era successo venerdì, in occasione della prima discesa sulla Streif vinta dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che con il trionfo si è preso anche il primo posto nella classifica della Coppa di discesa. Festa per la Norvegia, ma forse ancora di più per la Francia, che ha piazzato Johan Clarey secondo e Blaise Giezendanner terzo, due piazzamenti a sorpresa. Clarey ha dire il vero ha un ottimo feeling con Kitzbuhel, tanto che l’anno scorso sulla pista Streif arrivò secondo diventando il più vecchio di sempre a salire sul podio di una gara di Coppa del Mondo. Dodici mesi più tardi, a ormai 41 anni compiuti, Clarey si è ripetuto, migliorando ulteriormente il proprio record: salire sul podio nella discesa di Kitzbuhel a 41 anni è davvero un’impresa da leggenda. Farcela partendo con il pettorale numero 43 non è da meno, dunque complimenti anche al suo connazionale Blaise Giezendanner.

Tra chi si deve riscattare ci sono naturalmente gli austriaci, con Matthias Mayer venerdì ai piedi sul podio e Vincent Kriechmayr molto più lontano, ma anche un Beat Feuz assai distante da quello che un anno fa dominava per due volte la Streif. Bene invece Marco Odermatt, sempre saldamente leader della classifica di Coppa del Mondo generale. Dolenti note per Dominik Paris, ventisettesimo a 2”22 dal norvegese e semplicemente irriconoscibile sulla “sua” Streif, dunque la speranza è semplicemente che venerdì sia stata una brutta parentesi e che oggi possa rinascere l’amore tra Domme e Ktizbuhel. Per l’Italia il migliore era stato Matteo Marsaglia, dodicesimo; ottimo Guglielmo Bosca quindicesimo mentre vorrà fare meglio Christof Innerhofer, convincente solo a tratti e diciassettesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA