Diretta discesa Kvitfjell/ Streaming video Rai: è il giorno di Feuz (Sci)

La diretta della discesa di Kvitfjell apre un weekend di importanza capitale nella Coppa del Mondo di sci per quanto riguarda le discipline veloci e naturalmente anche la classifica generale, che resta molto corta. Oggi sabato 7 marzo si disputa dunque la discesa di Kvitfjell, penultimo atto della stagione nella specialità, che sarà seguita domani dal super-G. Le due gare in calendario sulle nevi della località norvegese, sede dello sci alpino alle Olimpiadi di Lillehammer 1994 e da allora tappa fissa per la Coppa del Mondo, saranno importanti soprattutto per il padrone di casa Aleksander Aamodt Kilde, che deve replicare ad Alexis Pinturault, il quale a Hinterstoder gli ha sottratto il primato nella Coppa generale. Tutto già deciso invece per la Coppa di discesa, di fatto causa cancellazione delle Finali di Cortina anche il sigillo della matematica è già arrivato per Beat Feuz, ovviamente favorito dall’assenza del nostro Dominik Paris, vincitore l’anno scorso in Norvegia. In ogni caso, sarà una gara da non perdere: andiamo allora subito ad indicare tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Kvitfjell.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI KVITFJELL

La diretta della discesa di Kvitfjell avrà inizio alle ore 11.00, quando dunque prenderà il via questo fondamentale weekend per le discipline veloci in Coppa del Mondo. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 227 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: FAVORITI E AZZURRI

In copertina per la diretta della discesa di Kvitfjell va dunque Beat Feuz, che ha ben 194 punti di vantaggio sul tedesco Thomas Dressen quando manca solo questa discesa da disputare: per di più, Dressen è uscito acciaccato dal super-G di Hinterstoder, ma in ogni caso l’annullamento di Cortina ci fa dire che oggi Feuz potrà festeggiare un’altra Coppetta di specialità in discesa libera, anche se il tedesco ha vinto una gara in più – Lake Louise, in casa propria a Garmisch e Saalbach, mentre l’elvetico si è imposto a Beaver Creek e Wengen. Non il più vittorioso, ma senza dubbio il più regolare: un film già visto con Feuz, anche se naturalmente quest’anno Beat avrebbe avuto vita ben più dura se Dominik Paris non avesse avuto l’infortunio che tutti purtroppo ben ricordiamo. Dato onore a quelli che sono stati comunque i migliori discesisti nel corso di tutta la stagione, ecco che l’altro nome in copertina è Aleksander Aamodt Kilde, che deve sfruttare nel migliore dei modi questo weekend dedicato alla velocità per rilanciarsi come primo candidato per la vittoria nella Coppa del Mondo assoluta. La Norvegia punta su di lui e anche su Kjetil Jansrud, che è il campione del Mondo in carica di discesa e che in carriera ha vinto addirittura sette volte a Kvitfjell fra discesa e super-G, ma oggi tra i padroni di casa sarà inevitabilmente Kilde il più atteso. In casa Italia infine speriamo in Mattia Casse (che ha ottenuto buoni riscontri nei giorni scorsi dalle due prove) ed Emanuele Buzzi, pur tenendo presente che entrambi hanno fatto meglio in super-G, specialità nella quale anzi Casse è entrato quest’anno nell’élite mondiale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA