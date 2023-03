Diretta discesa Kvitfjell/ Streaming video Rai: Goggia per chiudere i conti (CdM sci)

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: SARÀ ANCORA GRANDE ITALIA?

La diretta della discesa di Kvitfjell scatta alle ore 11:00 di sabato 4 marzo, ed è un altro appuntamento importante con la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Sarà questo il secondo di tre appuntamenti in terra norvegese: ieri il super-G, oggi appunto la discesa e domani si concluderà con un secondo super-G. Diciamo subito che Mikaela Shiffrin è a Kvitfjell, e potrebbe anche ottenere la Coppa del Mondo ancor prima di arrivare ad Are: sarebbe un clamoroso traguardo per una sciatrice che dopo il record femminile di vittorie ha poi centrato quello ai Mondiali, e ora non conosce limiti.

La diretta della discesa di Kvitfjell però ha altre protagoniste prima di lei: a Sofia Goggia mancano appena 29 punti per vincere la quarta coppetta di specialità (la terza consecutiva), questo tra l’altro se Ilka Stuhec dovesse vincere la gara di oggi. Dopo la vittoria di Crans Montana la bergamasca ha un appuntamento con la storia e non lo vuole mancare; potrebbe appunto farlo sulla Olympiabakken e vedremo se effettivamente le cose andranno in questo modo, nel frattempo scopriamo alcuni dei temi principali legati alla discesa di Kvitfjell…

DIRETTA DISCESA KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della discesa di Kvitfjell sarà affidata a Rai Due: come sempre dunque la televisione di stato si occupa della Coppa del Mondo di sci, che in alternativa (ma in questo caso solo per gli abbonati alla televisione satellitare) viene trasmessa anche da Eurosport, canale disponibile al numero 210 del dedoder di Sky. Va ovviamente ricordato che in assenza di un televisore sarà possibile assistere all’evento anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti rivolgersi al sito di Rai Play o alla relativa app, che è installabile su PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA KVITFJELL SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: RISULTATI E CONTESTO

È inevitabile parlare di Sofia Goggia anche nel presentare la diretta della discesa di Kvitfjell: la bergamasca quest’anno ha fatto il vuoto esattamente come era accaduto nella passata stagione. Di sette gare di specialità in Coppa del Mondo ne ha vinte cinque: le uniche che ha lasciato per strada sono andate a Elena Curtoni – a Sankt Moritz, quando la Goggia è stata comunque seconda – e Ilka Stuhec, che ha trionfato a Cortina d’Ampezzo il giorno seguente il quarto sigillo di Sofia, che poi ha fatto pokerissimo appunto a Crans Montana nello scorso fine settimana.

La Goggia ha portato a casa 580 punti sui 700 disponibili: una marcia trionfale che l’ha anche portata al sesto posto nella classifica generale, anche se da questo punto di vista va detto che per correre realmente verso la Coppa del Mondo bisognerebbe migliorare e diventare realmente competitive in gigante (almeno). Siamo comunque ai dettagli: anche nella discesa di Kvitfjell potrebbe essere grande Italia, ricordando che Federica Brignone è stata seconda sulla Mont Lachaux e Elena Curtoni è terza nella classifica di specialità, dunque quella azzurra in discesa è certamente una grande squadra…











