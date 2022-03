Diretta discesa maschile Courchevel/ Streaming video Rai: per la Coppetta, CdM sci

DIRETTA DISCESA MASCHILE COURCHEVEL: A PARIS SERVE UNA IMPRESA!

La diretta della discesa maschile di Courchevel sarà questa mattina, mercoledì 16 marzo 2022, il primo atto delle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino che quest’anno si disputano in Francia, ma anche l’ultima discesa libera della stagione, che avrà il compito di assegnare la sempre ambitissima Coppa di specialità, per la quale sono ancora in corsa il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, attualmente al comando della classifica, il detentore svizzero Beat Feuz, l’austriaco Matthias Mayer e il nostro Dominik Paris, al quale tuttavia servirebbe una clamorosa rimonta.

DIRETTA/ Super-G maschile Olimpiadi 2022: oro a Matthias Mayer, male gli italiani

Le Finali si svolgono tra le località di Courchevel e Meribel, che l’anno prossimo ospiteranno i Mondiali di sci alpino: la velocità ha sede a Courchevel e dunque si partirà proprio da qui stamattina con la discesa libera. Ricordiamo alcune caratteristiche delle gare delle Finali: partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità, ai quali possono aggiungersi se lo desiderano il campione del Mondo juniores – che sarebbe il nostro Giovanni Franzoni che però in questi giorni è alle Finali di Coppa Europa per vincere quel trofeo – e chi ha più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, mentre i punti vengono assegnati solo ai primi 15. Tenendo presente tutto questo, scopriamo adesso tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa maschile di Courchevel.

DIRETTA DISCESA MASCHILE COURCHEVEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa maschile di Courchevel avrà inizio alle ore 10.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando, disponibile anche al numero 5058 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA MASCHILE COURCHEVEL: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta della discesa maschile di Courchevel, dobbiamo dire che i temi d’interesse sono davvero tanti: c’è il fascino dell’ultima grande gara della stagione, c’è la curiosità di sperimentare la pista sulla quale l’anno prossimo verrà assegnato il titolo di campione del Mondo ma soprattutto c’è la grande lotta per vincere la Coppa di specialità di discesa, che vede ancora in corsa ben quattro campioni. Aleksander Aamodt Kilde in teoria potrebbe ancora lottare pure per la generale, ma per toglierla a Marco Odermatt dovrebbe meravigliare anche in gigante e slalom, dunque di fatto la Coppa assoluta è già dello svizzero: meglio allora pensare alla Coppetta di discesa, dove il norvegese deve difendere 23 punti di vantaggio su Beat Feuz.

Lo svizzero si è sempre fatto apprezzare per la sua regolarità, non a caso ha vinto addirittura le ultime quattro edizioni della Coppa di specialità. Anche in questa stagione è stato molto costante, inoltre ha scelto nel migliore dei modi le occasioni per le sue due vittorie: Kitzbuhel e le Olimpiadi. Per la matematica sarebbero in corsa pure Matthias Mayer e Dominik Paris, che però dovrebbero recuperare rispettivamente 84 e 88 punti a Kilde e naturalmente tenere dietro pure Feuz: sarebbe comunque molto piacevole festeggiare una vittoria, che sarebbe un grande segnale verso i Mondiali e per Domme sarebbe pure il tris stagionale dopo Bormio e Kvitfjell. Per l’Italia in gara anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, sperando che possano fare bene anche loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA