Diretta discesa Saalbach/ Streaming video Rai: in Austria si riprova (CdM sci)

DIRETTA DISCESA SAALBACH: DOMINIK PARIS SUL PODIO?

Oggi, sabato 6 marzo 2021, la diretta della discesa di Saalbach, in Austria, mette ancora in primo piano la velocità in questo intenso weekend per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021. Ieri (non) abbiamo avuto una prima discesa libera a Saalbach, che era il recupero di quella saltata a gennaio a causa del Coronavirus a Wengen, una delle sedi mitiche per il Circo Bianco, ma a sua volta è saltata causa nebbia dopo le discese di soli nove atleti, con il nostro Dominik Paris che era al comando. Oggi invece a Saalbach si disputa la discesa che avrebbe dovuto disputarsi a Kvitfjell, ma che ha cambiato sede sempre a causa del Covid. A questo proposito, dobbiamo dire che tutto sommato la Coppa del Mondo di sci ha raggiunto il suo obiettivo: ci sono state delle difficoltà, ma la stagione è ormai quasi completa ed è stata disputata in modo regolare, riservandoci come sempre grandi emozioni – fatto che quest’anno era tutt’altro che scontato. Eccoci dunque pronti a vivere la seconda (ma prima) discesa di Saalbach: non sarà un bis prestigioso come quello di Kitzbuhel, ma siamo sicuri che le emozioni non mancheranno, anche perché siamo alla penultima discesa libera della stagione – l’ultima sarà naturalmente alle Finali di Lenzerheide – e di conseguenza ogni punto può essere decisivo per la Coppa di discesa. Tutto ciò premesso, scopriamo allora tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Saalbach nel miglior modo possibile.

DIRETTA DISCESA SAALBACH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Saalbach vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Saalbach (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SAALBACH: IL CAMPIONE DEL MONDO

Presentando la diretta della discesa di Saalbach, detto che naturalmente chi ha già fatto bene ieri (i big erano già scesi praticamente tutti) sarà di nuovo in copertina e che abbiamo grandi speranze per Dominik Paris, ormai tornato stabilmente nell’Olimpo della specialità dopo l’infortunio di gennaio 2020, vogliamo adesso dedicare qualche parola in più al campione del Mondo Vincent Kriechmayr, che a Cortina d’Ampezzo ha scritto una pagina di storia dello sci, perché solamente Hermann Maier a Vail 1999 e Bode Miller a Bormio 2005 prima di Kriechmayr avevano saputo vincere discesa e super-G nella stessa edizione dei Mondiali (ricordando naturalmente che il super-G si disputa nella rassegna iridata solamente dal 1987). La gara di Cortina a dire il vero è ancora una delusione ripensando a Dominik Paris, che senza un errore nella parte centrale della pista Vertigine adesso sarebbe forse il campione del Mondo, tuttavia chi vince ha sempre ragione e allora celebriamo Kriechmayr, discesista di sopraffino valore tecnico, tanto che forse va considerato il super-G come sua disciplina d’elezione. Non a caso, la maggior parte delle sue vittorie in Coppa del Mondo sono giunte appunto in super-G, a cominciare dalla prima a Beaver Creek il 1° dicembre 2017, mentre ai Mondiali prima della grande doppietta di Cortina Vincent Kriechmayr era già salito due volte sul podio ad Are 2019, ma in quel caso con un argento in super-G e un bronzo in discesa.



