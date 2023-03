Diretta discesa Soldeu/ Streaming video Rai, festa per Sofia Goggia, CdM sci

DIRETTA DISCESA SOLDEU: ITALIANE PROTAGONISTE?

Con la diretta della discesa di Soldeu oggi, mercoledì 15 marzo 2023, entrano nel vivo le Finali della Coppa del Mondo di sci 2022-2023, che in campo femminile vogliono dire festa per Sofia Goggia, oltre che naturalmente per la “regina” Mikaela Shiffrin.

Essendo però il giorno della discesa libera, in copertina va la nostra campionessa bergamasca, che andrà alla ricerca di una nuova vittoria per coronare una stagione nella quale in discesa il dominio di Sofia Goggia è stato praticamente totale, per cui la quarta Coppetta di specialità in discesa della carriera (e terza consecutiva) è stata meritatissima e praticamente mai in discussione per Sofia Goggia.

Siamo nel Principato di Andorra, sui Pirenei: Soldeu aveva ospitato le Finali di Coppa del Mondo già nel 2019 e adesso di nuovo il Circo Bianco fa tappa da queste parti per le Finali. Ricordiamo allora il regolamento che caratterizza le gare di questa settimana: in ogni evento possono partecipare solo le prime 25 della classifica di specialità più la campionessa del Mondo juniores in carica e (se lo desiderano) tutte coloro che hanno più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, mentre prendono punti solamente le prime quindici. Ricordato tutto questo, andiamo naturalmente adesso a presentare tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Soldeu.

DIRETTA DISCESA SOLDEU STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Soldeu vedrà il via alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara delle Finali concede alla Coppa del Mondo di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Soldeu, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Soldeu (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI SOLDEU

DIRETTA DISCESA SOLDEU: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta della discesa di Soldeu, dobbiamo naturalmente indicare come favorita numero 1 la nostra Sofia Goggia, che come abbiamo visto è la dominatrice assoluta della specialità. I numeri in Coppa del Mondo sono a dir poco eloquenti: nelle precedenti otto discese, la bergamasca ha raccolto cinque vittorie e due secondi posti per 660 punti totali. Sofia Goggia sostanzialmente ha fallito solo ai Mondiali, ma pure in quella gara prima della spigolata fatale era in linea per andare davanti a Jasmine Flury e questo naturalmente con il senno di poi avrebbe significato il titolo di campionessa del Mondo. La quarta Coppa del Mondo in carriera indica però in modo eloquente la superiorità di Goggia fra le discesiste di questa epoca, una vittoria conclusiva sarebbe la ciliegina sulla torta.

L’Italia punta anche su Elena Curtoni, dal momento che la valtellinese ha vinto la prima discesa di St. Moritz, è stata terza a Cortina ed è terza in classifica di specialità, quindi è una “alternativa” di lusso, senza dimenticare che fra le prime 25 al mondo ci sono anche Federica Brignone, Laura Pirovano e Nicol Delago. Tra le straniere, nomi da tenere in massima considerazione sono quelli della svizzera Corinne Suter, delle austriache Nina Ortlieb e Mirjam Puchner, della tedesca Kira Weidle e della norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che ha vinto a Kvitfjell l’ultima discesa disputata, ma soprattutto questa stagione ha segnato la rinascita della rediviva slovena Ilka Stuhec, con una vittoria e due secondi posti per il secondo posto nella classifica di specialità. Anche oggi però gli occhi di tutti, nella diretta della discesa di Soldeu, saranno puntati senza dubbio ancora una volta su Sofia Goggia…

