Diretta discesa Soldeu/ Streaming video Rai: Kilde per chiudere alla grande (CdM sci)

DIRETTA DISCESA SOLDEU: TUTTO GIÀ DECISO!

La diretta della discesa maschile di Soldeu inaugura il grande spettacolo delle finali di Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino: alle ore 10:00 di mercoledì 15 marzo ecco la prima gara ad Andorra, sulla pista Aliga, anche se bisogna dire che i fuochi d’artificio veri e propri dovranno aspettare.

Il motivo lo conosciamo: per quanto riguarda la discesa è tutto già deciso, Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la coppetta di specialità grazie al successo di Aspen e anche i punti per la Coppa del Mondo generale sono relativi, visto che Marco Odermatt si è presentato alle finali con la vittoria in tasca.

Questo naturalmente non toglie nulla alla possibilità che la diretta della discesa di Soldeu sia uno spettacolo: Kilde vorrà chiudere in bellezza e i suoi avversari, tra cui lo stesso Odermatt che ha vinto l’oro ai Mondiali, cercheranno di mettergli i bastoni tra le ruote. Tra i rivali possiamo magari annoverare gli italiani: Mattia Casse per esempio ha fatto molto bene in due stagione (due podi in discesa sui tre generali) e potrebbe replicare qui. Vedremo quello che ci dirà la pista, ora proviamo a fare qualche rapido focus sui temi portanti della discesa di Soldeu…

DIRETTA DISCESA SOLDEU STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Soldeu sarà trasmessa come sempre dalla televisione di stato, dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti: a partire dalle ore 9:45 il canale Rai Sport + HD (numero 58 del telecomando) si collegherà da Andorra con analisi pre e post gara, ricordiamo ovviamente che ci sarà la possibilità di seguire la discesa Soldeu anche in diretta streaming video tramite la diretta streaming video garantita dal sito di Rai Play o dalla relativa app. In alternativa la discesa di Soldeu sarà fornita da Eurosport, ma in questo caso si tratterà di una visione riservata agli abbonati Sky: il canale è presente al numero 210 del decoder, la mobilità viene invece garantita dall’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA DI SOLDEU SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SOLDEU: RISULTATI E CONTESTO

I temi portanti della discesa di Soldeu dunque li conosciamo: Aleksander Aamodt Kilde per il secondo anno consecutivo ha portato a casa la coppetta di specialità sbaragliando la concorrenza, ma anche il discorso che riguarda la Coppa del Mondo è chiuso. Questo, proprio “a causa” del norvegese: Kilde infatti ha scelto di non partecipare al doppio gigante di Kranjska Gora volendo concentrarsi sulle finali di Andorra, e ovviamente ha spalancato la strada a Marco Odermatt che, già dopo aver vinto la gara del sabato, aveva l’aritmetica certezza di aver fatto il bis rispetto alla passata stagione.

Non che Kilde avrebbe avuto troppe possibilità di impensierire lo svizzero in gigante, ma il punto è che il verdetto c’è; adesso il norvegese vorrà chiaramente chiudere con una vittoria per estendere il suo dominio sulla discesa, un successo gli garantirebbe 820 punti che sono tantissimi, soprattutto perché ne avrebbe (nella “peggiore” delle ipotesi) oltre 200 di vantaggio su Vincent Kriechmayr, attuale secondo della classifica di specialità. Tra poco si correrà per la discesa maschile di Soldeu, mettiamoci comodi e aspettiamo il via alla gara…











