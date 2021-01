Diretta discesa St Anton/ Streaming video Rai: Sofia Goggia attesa protagonista

DIRETTA DISCESA ST ANTON: EMOZIONI PER I TIFOSI DELL’ITALIA?

La Coppa del Mondo di sci femminile riparte oggi, sabato 9 gennaio 2021, con l’attesa discesa di St Anton, nota località austriaca che riporta (finalmente) la velocità al centro dell’attenzione nel Circo Bianco femminile. Finora infatti le specialiste della velocità hanno avuto solamente le gare in Val d’Isere prima di Natale per mettersi in mostra e sulle nevi francesi avevamo assistito a un meraviglioso duello tra Sofia Goggia e la svizzera Corinne Suter, che siamo naturalmente curiosi di scoprire se proseguirà anche a St Anton e possa diventare il tema dominante per la lotta verso la conquista della Coppa di specialità in discesa. Sofia Goggia dunque è in modo speciale sotto i riflettori oggi, ma senza dimenticare naturalmente le altre azzurre come Federica Brignone, Marta Bassino ed Elena Curtoni. Le avversarie logicamente non mancheranno, ma la diretta della discesa di St Anton sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi azzurri e appassionati di sci: le emozioni sono garantite…

DIRETTA DISCESA ST ANTON IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di St Anton vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a St Anton (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA ST ANTON: FAVORITE E AZZURRE

Ne abbiamo già accennato: la diretta della discesa di St Anton è particolarmente attesa perché finora nella velocità le donne hanno gareggiato solamente in Val d’Isere e ora si attendono dunque riscontri su nevi e pendii differenti. Di certo però Sofia Goggia è in prima linea, al pari di Corinne Suter: in Francia la svizzera si impose davanti all’azzurra nella prima discesa, ma il giorno successivo fu Goggia a vincere davanti a Suter. Entrambe in carriera hanno già vinto la Coppa di discesa, Sofia Goggia naturalmente è anche la campionessa olimpica in carica e di conseguenza ci attendiamo un duello stellare. In Val d’Isere la “terza incomoda” fu la statunitense Breezy Johnson, che arrivò infatti terza in entrambe le discese: vale soprattutto per lei il discorso relativo al sapersi confermare anche su altre piste, dunque seguiremo con grande attenzione cosa saprà fare Johnson a St Anton. Le altre donne da podio potrebbero essere Ilka Stuhec ed Ester Ledecka, con l’auspicio poi naturalmente che l’Italia sappia fare bene anche con le altre nostre campionesse: le aspettative sono sempre alte, ma questo è un merito delle nostre ragazze, che ci hanno abituato bene…



