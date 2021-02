Diretta discesa Val di Fassa/ Streaming video Rai: si fa il bis (CdM sci)

DIRETTA DISCESA VAL DI FASSA: CON UN PENSIERO ALLA GOGGIA!

La Coppa del Mondo di sci femminile oggi, sabato 27 febraio 2021, sarà di nuovo protagonista con la diretta della discesa in Val di Fassa, la seconda libera consecutiva sulla pista VolatA al Passo San Pellegrino che in questo weekend fa il suo debutto nel Circo Bianco femminile che riparte dopo i Mondiali di Cortina, che nella discesa femminile hanno consacrato campionessa del Mondo la svizzera Corinne Suter. Una vincitrice degnissima, ma non si può di certo dimenticare che la grande assente era Sofia Goggia e naturalmente lo stesso discorso vale per queste belle giornate in Val di Fassa che avrebbero certamente sigillato il trionfo nella Coppa di discesa della campionessa olimpica bergamasca, che invece adesso a causa dell’infortunio subito a Garmisch vede addirittura a rischio la conquista della Coppetta di specialità nonostante quattro vittorie e un secondo posto nelle cinque discese disputate prima del Mondiale.

Insomma, sarà una gara da non perdere anche se magari terranno banco soprattutto i calcoli per difendere il primato dell’assente Sofia Goggia, sperando comunqiue in soddisfazioni dalle altre azzurre: scopriamo allora tutte le indicazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa in Val di Fassa, atto secondo.

DIRETTA DISCESA VAL DI FASSA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Val di Fassa vedrà la partenza della prima atleta in gara in programma alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma essendo una gara italiana, la Rai offrirà la discesa della Val di Fassa anche sul canale generalista Rai Due. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val di Fassa (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA VAL DI FASSA: IL DEBUTTO DEL PASSO SAN PELLEGRINO

La diretta della discesa di Val di Fassa dovrebbe vedere naturalmente come principali favorite le sciatrici che hanno già fatto bene ieri sulla pista VolatA al Passo San Pellegrino, che debutta nel circuito della Coppa del Mondo di sci alpino. Diciamoci la verità, avrebbe dovuto essere l’occasione perfetta per incoronare Sofia Goggia come regina della Coppa di discesa sulle nevi di una località italiana per completare un mese di febbraio che in campo femminile è tutto italiano, dal momento che in precedenza ci sono stati i Mondiali di Cortina. Tutto sembrava perfetto: la cancellazione delle gare in Cina (discesa e super-G), la Val di Fassa scelta per sostituirle, l’aggiunta poi di una seconda discesa a causa della gara cancellata anche a Garmisch, invece proprio nella località tedesca alla domenica si è fatta male Sofia Goggia, così è meno felice per noi questo weekend che comunque segna il meritato debutto in Coppa del Mondo della pista VolatA, che parte da quota 2514 metri per arrivare ai 1918 metri del Passo San Pellegrino, con pendenze medie che sfiorano il 50% e una serie di muri che permettono allo sciatore di prendere velocità. Ieri c’è stato il debutto, oggi chi saprà fare meglio nella discesa bis?



