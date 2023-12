SUPER-G SANKT MORITZ CANCELLATO/ Niente tris sulla Corviglia, tutto fermo (CdM sci, 10 dicembre 2023)

SUPER-G SANKT MORITZ CANCELLATO

Il super-G di Sankt Moritz è stato cancellato: non si gareggia oggi nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile, un peccato perché anche questa domenica avremmo potuto assistere a una grande prova da parte delle italiane. Inizialmente la Fis aveva posticipato la partenza, ma poi si è dovuta arrendere al maltempo: niente da fare, salta un’altra gara e, considerando anche le prove maschili – soprattutto quelle – le gare di Coppa del Mondo che sono state disputate in questa stagione sono davvero poche.

Ricordiamo che Sofia Goggia aveva vinto il super-G del venerdì, mentre ieri Federica Brignone e la bergamasca erano salite sul podio alle spalle di Mikaela Shiffrin che, vincendo la quarta discesa in Coppa del Mondo (e raggiungendo i 91 successi) aveva allungato in classifica nei confronti di Lara Gut-Behrami, sorpassata al secondo posto anche dalla Brignone. Oggi avremmo dovuto avere il bis in super-G, invece a Sankt Moritz non si gareggia: peccato per l’appunto, si tornerà in pista in Val d’Isère ancora con la velocità, sabato 16 dicembre la discesa e il giorno seguente il super-G. (agg. di Claudio Franceschini)

SUPER-G SANKT MORITZ: TRIS SULLA CORVIGLIA!

Si completa con la diretta del super-G di Sankt Moritz oggi, domenica 10 dicembre 2023, il bel weekend sulle nevi della celebre località della Svizzera che sta finalmente segnando il debutto anche del settore della velocità nella Coppa del Mondo di sci 2023-2024, dopo che le prime sette gare stagionali erano stati quattro giganti (con due vittorie di Federica Brignone) e tre slalom. Oggi l’appuntamento è con il super-G, specialità che negli ultimi anni è particolarmente cara alle Azzurre, anche perché coniuga al massimo livello tecnica da gigantista e velocità da discesista, quindi a seconda delle caratteristiche dei percorsi c’è sempre qualcuna delle nostre campionesse che può ergersi a protagonista assoluta.

Per citare i due successi più luminosi, Marta Bassino è la campionessa del Mondo in carica di super-G, mentre nel 2022 Federica Brignone aveva vinto la Coppa di specialità. Inoltre, se ci limitassimo anche ai precedenti sulle nevi dell’Engadina, ecco che negli ultimi anni possiamo ricordare in super-G ben due doppiette, con una vittoria di Sofia Goggia davanti a Brignone e un successo proprio per la figlia d’arte davanti alla oggi assente Elena Curtoni. Quanto alla stretta attualità, possiamo ricordare che venerdì ha dominato la bergamasca, un vero capolavoro di Goggia per tornare al successo in super-G dopo due anni. Tutto questo premesso, incrociamo le dita e presentiamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta del super-G di Sankt Moritz.

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del super-G di Sankt Moritz avrà inizio alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in questo weekend concede la ribalta di un canale generalista eccezionalmente anche a una gara all’estero, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video del super-G di Sankt Moritz, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA SUPER-G SANKT MORITZ: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già accennato a grandi soddisfazioni azzurre presentando la diretta del super-G di Sankt Moritz, siamo al termine del weekend nel Canton Grigioni e allora per non ripeterci troppo possiamo adesso continuare a spulciare il libro dei ricordi, parlando delle doppiette di gare nella stessa specialità nella medesima località, con un focus particolare sulla velocità. L’anno scorso Sofia Goggia vinse entrambe le discese a Lake Louise mentre a Sankt Moritz – che in quel caso proponeva un weekend con due libere e un super-G, al contrario di questa stagione – ci fu un altro dominio italiano, con la vittoria di Elena Curtoni davanti alla bergamasca il primo giorno, con tanto di infortunio di Sofia, e successo della Goggia pur “incerottata” il giorno successivo.

Un’altra doppietta di discese fu quella di Cortina a gennaio, con un’altra vittoria di Sofia Goggia il primo giorno, poi la bergamasca cadde nella seconda discesa vinta da Ilka Stuhec, con Curtoni comunque terza. Quanto al super-G, avevamo avuto una doppietta di eventi appena una settimana prima a Sankt Anton, ancora con tanta gloria per l’Italia, infatti al sabato aveva vinto Federica Brignone, mentre alla domenica il successo era andato a Lara Gut, ma davanti alla stessa Brignone e Marta Bassino, che con quel terzo posto e quello nel successivo super-G di Cortina preparò la strada per il capolavoro iridato. I nomi nobili sono quelli e l’Italia è spesso dominante, adesso quindi siamo curiosi di scoprire cosa succederà oggi nella diretta del super-G di Sankt Moritz!











