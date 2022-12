Diretta discesa Val Gardena/ Streaming video Rai: siamo sulla Saslong! (CdM sci)

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: DI NUOVO I VELOCISTI!

La discesa di Val Gardena si corre alle ore 12:00 di giovedì 15 dicembre: siamo sulla Saslong per la gara valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. L’evento originariamente era fissato per l’inizio di dicembre, e si sarebbe dovuto svolgere a Beaver Creek; poi il maltempo ci ha messo lo zampino e, non certo per la prima o ultima volta, il programma è stato stravolto portandoci in Italia, anche se sulla Birds of Prey abbiamo comunque assistito a una discesa libera e questa sarà la terza per la stagione di Coppa del Mondo.

Al momento abbiamo un solo padrone della velocità: si tratta di Aleksander Aamodt Kilde, che ha vinto entrambe le gare dell’anno e dunque ha iniziato alla grande quella che è la sua difesa della coppetta di specialità. Attenzione perché oggi, nella diretta della discesa di Val Gardena, saranno in palio punti veramente pesanti per la Coppa del Mondo generale, con lo stesso norvegese che spera di recuperare qualcosa a Marco Odermatt, che ancora una volta è partito a spron battuto e si trova al comando, avendo anche vinto il gigante in Val d’Isère nel fine settimana.

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO

Ci apprestiamo dunque a vivere la diretta della discesa di Val Gardena, sulla leggendaria Saslong: gli italiani sperano qui di fare bene, siamo su territorio amico e bisogna invertire una tendenza che al momento non è esattamente positiva per i nostri uomini impegnati in Coppa del Mondo. Guardando invece il quadro generale, è inevitabile pensare che anche la discesa in Val Gardena sia un duello personale tra Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt: il norvegese si sta confermando il signore di questa disciplina e punta la terza vittoria consecutiva.

Tuttavia lo svizzero, che già comunque l’anno scorso aveva mostrato di poter fare bene, sembra aver fatto un salto di qualità importante anche in discesa e infatti è sempre andato a podio nelle due gare stagionali, raccogliendo un terzo e un secondo posto che più che altro gli servono per non perdere troppo, quando si parla di velocità, da un Kilde che in questa stagione punta nuovamente al bersaglio grosso. Tra poco avremo tutte le risposte dalla Saslong, si tratta infatti di aspettare e scoprire quello che succederà in pista per la diretta della discesa in Val Gardena…











