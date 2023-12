DIRETTA DISCESA VAL GARDENA/ Video streaming Rai: la storia sulla Saslong (14 dicembre 2023)

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: LA STORIA

La diretta della discesa di Val Gardena è ovviamente ricca di storia: qui sulla Saslong si gareggia per la Coppa del Mondo di sci alpino dal 1969, l’edizione inaugurale la vinse Jean-Daniel Datwyler ma noi siamo contenti di poter dire che uno dei due sciatori più vincenti nelle discese su questa pista, insieme all’austriaco Franz Klammer, è Kristian Ghedina che si è imposto quattro volte nel 1996, 1998, 1999 e 2001. Il primo italiano a ottenere una vittoria nella discesa di Val Gardena è stato Herbert Plank, già primo azzurro sul podio l’anno prima (rispettivamente, stiamo parlando di 1977 e 1976).

Tra lui e Ghedina nessuna gioia per gli atleti di casa nostra, e nemmeno dopo; l’anno scorso però Mattia Casse era riuscito a salire sul podio, arrivando terzo alle spalle di Aleksander Aamodt Kilde e Johan Clarey, nella seconda discesa visto che la prima era stata vinta da Vincent Kriechmayr su Marco Odermatt e Matthias Mayer. Per Kilde le vittorie nella discesa di Val Gardena sono in totale tre; le altre nel 2017 e 2018, superato il connazionale Aksel Lund Svindal che sulla Saslong, in questa disciplina, si è imposto due volte nel 2015 e nel 2017, con in mezzo il secondo posto alle spalle dell’austriaco Max Franz. (agg. di Claudio Franceschini)

DISCESA VAL GARDENA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Val Gardena viene garantita dalla televisione di stato, come del resto tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino; in questo caso l’appuntamento sarà su Rai Due, qui dunque visione in chiaro per tutti mentre l’alternativa è quella di Eurosport, che invece trovate al numero 210 del decoder di Sky Sport. Per quanto riguarda la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, dobbiamo naturalmente parlare del sito di Rai Play e della relativa app attivabile sui vostri device, mentre l’altra soluzione è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA VAL GARDENA

SARÀ LA VOLTA BUONA?

La diretta della discesa di Val Gardena ci farà compagnia a cominciare dalle ore 11:45 di giovedì 14 dicembre… forse, perché a questo punto la storia della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino sta parlando chiaro. Ovvero, si sono concluse appena due gare: lo slalom di Gurgl e il gigante di Val d’Isère, lo scorso sabato. Per il resto, solo cancellazioni, ultima della lista lo slalom sempre in programma su La Face de Bellevarde: come risultato, la FIS ha deciso di piazzare un weekend decisamente lungo tra Val Gardena e Alta Badia, per recuperare il tempo perduto.

La diretta della discesa di Val Gardena sarà il recupero di quella di Zermatt Cervinia, che si sarebbe dovuta disputare 33 giorni fa; venerdì e sabato avremo invece un super-G e una seconda discesa come da programma originario, mentre domenica e lunedì ci sposteremo sulla Gran Risa per un doppio gigante. Si riuscirà finalmente a gareggiare? Le previsioni sono contrarie ma chiaramente arriverà un momento in cui il tempo concederà una tregua, la speranza ovviamente è che sia già oggi ma staremo a vedere…

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: RISULTATI E CONTESTO

Si gareggia dunque per la discesa di Val Gardena che, se tutto sarà confermato, sarà il primo di ben cinque appuntamenti con la Coppa del Mondo di sci alpino, ma che diventeranno sei il 22 dicembre visto che sarà in programma lo slalom di Madonna di Campiglio, come sempre in notturna. Sarà quindi grande Italia protagonista, perché a fine 2023 saremo a Bormio per discesa e super-G; poi, volendo dare un altro sguardo al calendario, a gennaio diventerà protagonista la Svizzera con le tappe di Adelboden e Wengen prima di andare a Kitzbuhel.

Per quanto accaduto fino a oggi però siamo ancora in divenire; intanto possiamo dire che questa potrebbe essere la prima discesa dell’anno per gli uomini, Aleksander Aamodt Kilde difende le due coppette vinte nelle passate stagioni mentre, per quel che vale, dopo due gare la classifica generale di Coppa del Mondo vede al comando Marco Schwarz con 160 punti, davanti ai 124 di Manuel Feller e i 100 di Marco Odermatt, che ha vinto il gigante di Val d’Isère. Oggi però è di scena la velocità, e dunque sarà interessante scoprire cosa succederà sulla Saslong…











