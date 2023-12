SLALOM VAL D’ISERE CANCELLATO/ Niente da fare anche oggi: non si gareggia! (CdM sci, 10 dicembre 2023)

SLALOM VAL D’ISERE CANCELLATO: NIENTE DA FARE

Anche lo slalom in Val d’Isère è stato cancellato: la Coppa del Mondo maschile di sci alpino è davvero maledetta. La gara che si sarebbe dovuta disputare sulla La Face de Bellevarde non si correrà: ancora una volta il maltempo ha avuto la meglio, e allora davvero è un tabù quello della stagione in corso. Se non altro gli uomini hanno potuto gareggiare nel gigante di ieri che, come ricordiamo, è stato vinto da Marco Odermatt davanti a Marco Schwarz e Joan Verdú: per l’austriaco un altro secondo posto dopo quello dello slalom di Gurgl, ed è dunque lui al comando della classifica generale con 200 punti davanti ai 124 di Manuel Feller e i 100 di Odermatt.

Diretta Slalom Killington/ Streaming video Rai: trionfa Shiffrin! (CdM sci 26 novembre 2023)

Tuttavia, non si può ancora parlare di una situazione definita perché nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile abbiamo vissuto soltanto due gare: una vera e propria maledizione, diventano tantissime le gare da recuperare e bisognerà vedere in che modo la Fis sopperirà al problema. Da calendario il prossimo appuntamento sarà quello tra Val Gardena e Alta Badia: da giovedì 14 a lunedì 18 dicembre avremo due discese, due giganti e un super-G, e per l’appunto la prima discesa sulla Saslong sarà il recupero della gara originariamente in programma a Zermatt-Cervinia. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Slalom Gurgl: Manuel Feller ha vinto, tripletta austriaca! (Oggi sabato 18 novembre 2023)

SLALOM VAL D’ISERE: TRA I PALETTI STRETTI!

La diretta dello slalom di Val d’Isere completa oggi, domenica 10 dicembre 2023, questo weekend sulle nevi francesi, consacrato alle discipline tecniche per la Coppa del Mondo di sci 2023-2024. Si tratta del tradizionale Critérium de la première neige in Val d’Isere e, dopo settimane a dir poco tormentate dal punto di vista meteorologico, abbiamo finalmente una gara nella quale possiamo avere un precedente riscontro stagionale. Infatti, arrivando in Val d’Isere l’unica gara completata in stagione era stato proprio lo slalom disputato alla metà del mese di novembre a Gurgl, in Austria, che aveva esaltato i padroni di casa, i quali naturalmente adesso cercheranno di confermare la loro superiorità anche in un appuntamento molto più tradizionale.

Diretta/ Slalom Levi: Mikaela Shiffrin ha vinto! Vlhova spreca, ottima Peterlini! (CdM sci, 12 novembre 2023)

Sicuramente uno degli uomini più attesi oggi sarà il padrone di casa Clement Noel, che è il campione olimpico in carica dello slalom speciale, per il quale in Francia la citazione è doverosa, ma la sfida sarà con gli austriaci, reduci dalla clamorosa tripletta d’apertura con la vittoria di Manuel Feller davanti ai connazionali Marco Schwarz e Michael Matt. Sperando che in questa battaglia possano recitare un ruolo da protagonisti anche gli slalomisti azzurri, a cominciare da Alex Vinatzer, adesso naturalmente scopriamo tutte le modalità e le informazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Val d’Isere.

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta dello slalom di Val d’Isere vedrà il via alla prima manche alle ore 9.30, mentre la seconda manche è in programma alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport (che è il canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video dello slalom di Val d’Isere, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val d’Isere (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLO SLALOM DI VAL D’ISERE SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM VAL D’ISERE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta dello slalom di Val d’Isere, abbiamo già detto che l’Austria si è presa di prepotenza il ruolo di Nazione di riferimento fra i pali stretti con la clamorosa tripletta di Gurgl, magari approfittando naturalmente anche del fatto che su una pista inedita essere i padroni di casa poteva costituire un vantaggio decisamente significativo. Val d’Isere invece è nota a tutti, ma gli austriaci restano comunque al centro dell’attenzione, in particolare grazie a Manuel Feller e Marco Schwarz, sicuramente entrambi candidati molto seri alla vittoria della Coppa di slalom lasciata vacante a causa del clamoroso ritiro di Lucas Braathen, che lascia dunque al veterano Henrik Kristoffersen il ruolo di norvegese di riferimento.

Dobbiamo naturalmente considerare che lo slalom è la specialità a maggior “rischio” di sorprese e nella quale il pronostico è più aperto, con almeno una dozzina di sciatori che possono puntare al podio. Per la Svizzera il nome di spicco potrebbe essere Daniel Yule, mentre il già citato padrone di casa Clement Noel è sempre molto discontinuo, ma se in giornata giusta può essere il favorito numero 1 per la vittoria. Fatte le debite proporzioni, nella diretta dello slalom di Val d’Isere lo stesso discorso potrebbe valere per il nostro Alex Vinatzer, altro slalomista dal potenziale enorme ma che fatica sempre troppo a trovare continuità, mentre l’altro altoatesino Tobias Kastlunger era stato il migliore dei nostri tre settimane fa a Gurgl.











© RIPRODUZIONE RISERVATA