Diretta Djokovic Caruso/ Streaming video tv, 3° turno di gloria (Roland Garros 2019)

La diretta di Djokovic Caruso avrà sicuramente un posto speciale nel programma di sabato 1° giugno al Roland Garros 2019: siamo giunti al terzo turno del tabellone del singolare maschile nel torneo del Grande Slam di tennis sulla terra rossa di Parigi, un appuntamento che possiamo definire di routine per Novak Djokovic, ma certamente non per Salvatore Caruso, che ha cominciato questo Roland Garros da numero 147 del mondo, dunque già soddisfatto di esserci nel tabellone principale, raggiunto superando le qualificazioni. Ebbene, il tennista siciliano classe 1992 ha poi superato i primi due turni eliminando lo spagnolo Jaume Munar e il francese Gilles Simon, regalandosi così un terzo turno di lusso contro Novak Djokovic. Il pronostico è onestamente chiuso, Salvatore Caruso avrebbe bisogno di una impresa da leggenda per eliminare il serbo, ma si potrà godere un match da protagonista sul Centrale, senza nulla da perdere e da onorare al meglio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE DJOKOVIC CARUSO

La diretta tv di Djokovic Caruso sarà naturalmente compresa nel programma di oggi al Roland Garros 2019 e sarà dunque trasmessa da Eurosport ed Eurosport 2: nel secondo caso la visione è garantita ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. In alternativa sarà possibile seguire le partite del torneo dello Slam di Parigi, compreso l’impegno di lusso del siciliano, anche in diretta streaming video, ma anche per questa eventualità bisognerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player a meno che non si possa utilizzare l’applicazione Sky Go, riservata ai clienti dell’emittente satellitare.

DIRETTA DJOKOVIC CARUSO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Djokovic Caruso, dunque possiamo ricordare che Salvatore Caruso ha già messo a segno una bella impresa nel secondo turno, quando ha eliminato il padrone di casa Gilles Simon, testa di serie numero 26 del Roland Garros 2019. Un successo tra l’altro perentorio da parte di Caruso, che si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-4. I numeri dunque evidenziano in modo chiarissimo quanto sia stata netta la superiorità di Caruso, che dunque si è preso in modo davvero autorevole la qualificazione per l’affascinante sfida del terzo turno contro Novak Djokovic. Per quanto riguarda il serbo, possiamo notare che fino a questo momento Nole non ha avuto alcun problema nei primi due turni dello Slam parigino: nette vittorie, sempre in tre set, contro il polacco Hubert Hurkacz e poi contro lo svizzero Henri Laaksonen. In teoria per Djokovic quella di oggi sarebbe un’altra partita facile: riuscirà Caruso a sovvertire quello che sarebbe il pronostico più logico?



