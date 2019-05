Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Seppi streaming video e tv, orario (tennis)

Seconda giornata al Roland Garros 2019: le partite cui assisteremo lunedì 27 maggio, con inizio alle ore 11:00, sono quelle che riguardano le parti alte dei due tabelloni Atp e Wta. Un giorno ricco di italiani: ne abbiamo ben cinque nel torneo maschile, ma il sorteggio ha fatto sì che Fabio Fognini pescasse subito il derby contro l’amico – e compagno di tante battaglie in Coppa Davis – Andreas Seppi, dunque al massimo saranno quattro i nostri rappresentanti che accederanno al secondo turno. Si rivede Simone Bolelli, che nel corso della carriera ha avuto parecchi infortuni e, avendo superato le qualificazioni, si è regalato l’esordio contro Lucas Pouille, testa di serie numero 22 e uno dei padroni di casa; Stefano Travaglia giocherà contro un altro francese come Adrian Mannarino, mentre per Salvatore Caruso l’avversario è il giovane spagnolo Jaume Munar. Sulla carta abbiamo buone possibilità di portare tutti al secondo turno, ma vedremo quello che succederà nella diretta del Roland Garros 2019 che ci regalerà tante altre sfide interessanti, a cominciare ovviamente dagli impegni dei due giocatori che sono in vetta alle rispettive classifiche mondiali.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento con la diretta tv del Roland Garros 2019 è sui due canali di Eurosport: il primo è accessibile anche agli abbonati al digitale terrestre, il secondo invece sarà un’esclusiva dei clienti della televisione satellitare. L’emittente darà particolare risalto alle partite dei big, dunque quelle sul campo centrale, e proverà a interessarsi agli italiani; da segnalare la possibilità di seguire il torneo di tennis in diretta streaming video abbonandosi alla piattaforma Eurosport Player, che richiede il pagamento di una quota stagionale.

ROLAND GARROS 2019: LE PARTITE DI LUNEDì

Detto degli italiani, al Roland Garros 2019 nella giornata di lunedì c’è come detto l’esordio dei due numeri 1: Novak Djokovic ha vinto questo torneo una sola volta ma ora può puntare ancora al Grande Slam di calendario, la sua prima partita non sarà del tutto agevole perché il giovane polacco Hubert Hurkacz è un giocatore in forte crescita. Per Naomi Osaka invece l’esordio è contro la slovacca Anna Schmiedlova, frenata negli anni scorsi dagli infortuni. Riguardo il tabellone femminile, dobbiamo dire che ci sono due italiane che arrivano dalle qualificazioni e apriranno oggi il loro torneo dello Slam sulla terra rossa di Parigi: per Jasmine Paolini, che abbiamo visto recentemente in Fed Cup, l’avversaria sarà Daria Kasatkina che è testa di serie numero 21 ed è particolarmente competitiva su questa superficie, anche se in calo rispetto a qualche tempo fa. Giulia Gatto-Monticone invece affronterà la statunitense Sofia Kenin, che ha fatto particolarmente bene negli ultimi tempi e dunque rappresenta una giocatrice davvero temibile. In campo oggi anche il finalista 2018 Dominic Thiem che se la deve vedere con la wild card Tommy Paul; e Juan Martin Del Potro, a caccia del ritorno in grande stile e impegnato contro Nicolas Jarry, cileno che sulla terra è da prendere con le pinze. Per Petra Kvitova l’esordio al Roland Garros 2019 arriva contro Sorana Cirstea, finalista a Toronto nel lontano 2013 e poi vessata da problemi fisici; la campionessa in carica Simona Halep gioca contro Ajla Tomljanovic, torna a vedersi Bianca Andreescu che ha vinto a sorpresa Indian Wells ma dal seguente torneo di Miami non ha più giocato, mentre Alexander Zverev vuole fare finalmente il salto di qualità negli Slam, arriva dall’undicesimo titolo Atp (conquistato a Ginevra) e apre questo torneo di Parigi contro l’australiano John Millman.



© RIPRODUZIONE RISERVATA