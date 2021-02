Diretta Djokovic Medvedev/ Finale Australian Open 2021 streaming video tv: vincitore?

FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV: CHI SARÀ IL VINCITORE AUSTRALIAN OPEN 2021?

Eccoci giunti alla finale Djokovic Medvedev, la diretta degli Australian Open 2021 si completa dunque oggi, domenica 21 febbraio, con l’ultimo decisivo atto che si consumerà a partire dalle ore 9.30 del mattino italiano a Melbourne sulla Rod Laver Arena, il campo centrale degli Australian Open 2021. Non è stata un’avventura facile, nelle scorse settimane era stata messa in discussione addirittura la disputa del primo torneo stagionale del Grande Slam di tennis, invece eccoci adesso pronti a vivere le emozioni di una grande finale che metterà di fronte il numero 1 Novak Djokovic e la testa di serie numero 4 del seeding, Daniil Medvedev.

Potremmo dire che non è stata un’avventura facile nemmeno per Nole, perché nei primi turni non sempre Djokovic ha convinto e ad un certo punto ha fatto anche un’ammissione (“Se non fossimo a un torneo dello Slam, mi sarei ritirato”). Eppure eccolo qui, pronto ad affrontare l’eccellente russo Daniil Medvedev, ormai una certezza ai massimi livelli: chi vincerà la finale Djokovic Medvedev gli Austrlian Open 2021?

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV

La diretta tv degli Australian Open 2021, per quanto riguarda naturalmente anche la finale Djokovic Medvedev, sarà trasmessa su Eurosport, il canale tematico che detiene i diritti in esclusiva per questo torneo dello Slam di tennis. Qualora non vi possiate mettere davanti ad un televisore stamattina, ecco la diretta streaming video tramite Sky Go (per gli abbonati alla tv satellitare), oppure tramite un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2021, FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV: IL CONTESTO

Verso la diretta della finale Djokovic Medvedev degli Australian Open 2021, dobbiamo dunque ricordare che il campione serbo è andato in crescendo nel corso del torneo di Melbourne. Ricordiamo ad esempio che nel terzo turno Djokovic ha avuto bisogno del quinto set per battere l’americano Taylor Fritz, dopo avere già lasciato un set anche a Frances Tiafoe. Poi però Nole ha convinto di più contro Milos Raonic negli ottavi e Alexander Zverev nei quarti, vincendo entrambe le partite in quattro set, prima di battere con un secco 3-0 la rivelazione russa Aslan Karatsev, che resta comunque il personaggio emergente indicato da questi Australian Open 2021.

Dall’altra parte del tabellone, curiosamente anche per Daniil Medvedev il turno più faticoso è stato il terzo, quando ha vinto solo in cinque set contro l’altro serbo Filip Krajinovic. Questi però sono stati gli unici due set persi dal russo in tutto il torneo, perché per il resto Medvedev è stato praticamente perfetto, anche nel derby ai quarti con Andrej Rublev e nella semifinale dominata contro Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Rafa Nadal. Oggi quale sarà l’epilogo?



