Diretta Djokovic Nadal/ Finale Internazionali d’Italia 2021 streaming video tv

Djokovic Nadal è la finale degli Internazionali d’Italia 2021: si gioca in diretta dal Foro Italico di Roma, alle ore 17:00 di domenica 16 maggio, con possibili variazioni dovute alla pioggia o a una finale femminile particolarmente lunga. L’ultimo atto del torneo Masters 1000 ci riporta all’epoca scintillante dei Big Three (o Four) che non si è mai esaurita: basti pensare che Novak Djokovic, oggi numero 1 Atp con record di settimane totali in vetta, affronta oggi Rafa Nadal (il campione in carica a Roma) per l’incrocio numero 57. Il bilancio ci dice che il serbo è in vantaggio 29-27: grande equilibrio, ma soprattutto nessuno ha mai giocato così tanto in un testa a testa.

Sarà forse una finale “particolare”: la pioggia caduta venerdì ha infatti portato Djokovic (e non solo) a giocare due match in una sola giornata – questo ieri – rimontando prima Stefanos Tsitsipas e poi resistendo all’ennesimo rientro del nostro Lorenzo Sonego. Nadal potrebbe essere più fresco, ma le maratone a Roma le ha dovute affrontare anche lui; dunque vedremo come andranno le cose nella diretta di Djokovic Nadal, intanto proviamo ad analizzare alcuni dei temi principali che sono legati ala finale degli Internazionali d’Italia 2021, anche se chiaramente per descrivere una rivalità del genere non può bastare questo breve spazio.

DIRETTA DJOKOVIC NADAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Djokovic Nadal, finale degli Internazionali d’Italia 2021, verrà trasmessa anche su Mediaset 20 salvo variazioni di palinsesto: l’emittente, disponibile a tutti, aveva infatti la possibilità di mandare in onda un match al giorno del torneo di Roma. L’alternativa è naturalmente la televisione satellitare per gli abbonati, con il servizio di diretta streaming video garantito con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; a tale proposito possiamo dire che su Video Mediaset dovreste avere disponibili le immagini del match, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DJOKOVIC NADAL: RISULTATI E CONTESTO

Dunque eccoci alla diretta di Djokovic Nadal: abbiamo già detto che il serbo per arrivare alla finale degli Internazionali d’Italia 2021 ha dovuto scendere in campo due volte al sabato, e in entrambi i casi ha sofferto perché contro Tsitsipas era sotto di un set e ha dovuto rimontare, mentre con Sonego ha servito per il match ma si è fatto recuperare, ha perso il tie break e ha rischiato parecchio nel terzo set, comunque poi dominato. Nadal dal canto suo si era già sbarazzato di Alexander Zverev, ma in precedenza aveva lottato due ore contro Jannik Sinner e soprattutto aveva vissuto una maratona da tre ore e mezza contro Denis Shapovalov, al quale ha dovuto rimontare un set e cancellare due match point. Parliamo di signori che hanno, rispettivamente, quasi 35 e 36 anni: anche loro (pur se a volte non sembrerebbe) sono umani e sentono la fatica, dunque oggi potremmo anche aspettarci una finale in cui entrambi carbureranno tardi. Dal punto di vista tattico, ormai nessuno ha più segreti per l’altro e anche sulla terra rossa si sono sfidati parecchie volte: a noi non resta che aspettare questo ennesimo spettacolo tra due campionissimi, e scoprire chi vincerà a Roma l’edizione degli Internazionali d’Italia 2021…



