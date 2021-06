Diretta Roland Garros 2021/ Djokovic Nadal, Zverev Tsitsipas in streaming video e tv

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: DJOKOVIC-NADAL E ZVEREV-TSITSIPAS

Al Roland Garros 2021 è arrivato il momento delle semifinali maschili: grande spettacolo venerdì 11 giugno, quando sul Philippe Chatrier si giocheranno Zverev Tsitsipas e Djokovic Nadal che valgono il posto nella finale del torneo dello Slam. Abbiamo il capitolo numero 58 dell’infinita saga tra due campionissimi come Novak Djokovic, attuale numero 1 Atp e che purtroppo ha battuto in fila Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, e Rafa Nadal che ha vinto gli ultimi 4 Roland Garros e ne ha 13 in totale; abbiamo però anche la sfida tra Alexander Zverev, recente campione a Madrid, e Stefanos Tsitsipas che vinto il titolo a Montecarlo.

Per una volta dunque ci sentiamo di non focalizzare l’attenzione in maniera totale sui due veterani: anzi, da un certo punto di vista l’altra semifinale degli Open di Francia è ancora più attesa per quello che potrebbe regalarci anche in vista del futuro, considerato che già nel presente è un big match. Attendiamo allora la diretta del Roland Garros 2021 per le due semifinali maschili, nel frattempo possiamo provare a fare qualche considerazione circa i due match del venerdì e provare a ipotizzare, per quanto difficile sia, quello che potrebbe succedere sul campo centrale di Parigi, e quella che potrebbe essere la finale dello Slam.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv del Roland Garros 2021 sarà trasmessa da Eurosport: le partite del singolare maschile sono soltanto due e non in contemporanea, di conseguenza l’appuntamento sarà solo sul canale principale dell’emittente e in chiaro per tutti. Per il servizio di diretta streaming video occorrerà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player; ricordiamo invece la possibilità di avere informazioni utili su www.rolandgarros.com, il sito ufficiale del torneo sul quale potrete liberamente consultare i tabellini dei match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA ROLAND GARROS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del Roland Garros 2021 è uno spettacolo, non possiamo che definire così le due semifinali maschili. Djokovic Nadal è un altro appassionante episodio di una rivalità che negli anni ha soppiantato anche quella tra il maiorchino e Roger Federer, che magari rimane più “sentita” nell’immaginario collettivo ma ha numeri diversi da questa, con il serbo che nel tempo è diventato la nemesi di Rafa tanto quanto il mancino spagnolo lo è di Nole. Djokovic ha un leggero vantaggio nel bilancio, ma al Roland Garros vi ha perso tre finali compresa quella dello scorso anno: sappiamo che sulla terra Nadal parte sempre e comunque favorito, e che forse in queste due settimane il numero 1 Atp non è stato tanto perfetto, visto che contro Musetti ha dovuto rimontare da 0-2 e contro Berrettini ha rischiato di arivare al quinto dopo aver dominato i primi due set.

Che dire invece di Zverev Tsitsipas? Due giocatori che a breve potrebbero prendere il posto dei due veterani di cui sopra, che sulla terra hanno qualcosa in più degli altri (entrambi lo hanno dimostrato nei quarti) e che hanno già incamerato titoli importanti in carriera, visto che tutti e due hanno vinto le Atp Finals e il tedesco ha anche 4 Masters 1000 in bacheca. Finora Zverev è quello che è andato più vicino a vincere uno Slam (anzi vicinissimo), Tsitsipas non ha mai nemmeno giocato la finale di un Major ma questa potrebbe essere l’occasione buona, così come il 2021 potrebbe essere l’anno della sua definitiva esplosione. Staremo a vedere…



