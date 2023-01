Diretta Dnipro Monza/ Streaming video tv: lombarde favorite, Champions League

Dnipro Monza, in diretta dalla Sport Hall Klimeska di Kutna Hora, città della Repubblica Ceca che ospita le partite casalinghe della società ucraina, si giocherà alle ore 18.00 di oggi, martedì 31 gennaio 2023 per la quinta giornata del girone B nella Champions League di volley femminile edizione 2022-2023. Il Vero Volley Monza ci arriva da capolista, con tre vittorie e una sconfitta, esattamente come le francesi del Volero Le Cannet, ma con un bottino di 10 punti a differenza degli 8 finora ottenuti dalle transalpine. Consolidare il primato sarebbe fondamentale, il pronostico sulla carta è favorevole contro il Prometey Dnipro, che finora vanta una vittoria a fronte di tre sconfitte e purtroppo non può mai giocare in casa, “esiliato” in Repubblica Ceca anche per i match casalinghi a causa della guerra.

La diretta di Dnipro Monza potrebbe quindi essere fondamentale per la formazione lombarda nella corsa verso il primato, aspetto molto significativo alla fine della fase a gruppi. Ricordiamo infatti che cosa prevede in questa stagione il regolamento della Champions League di volley: si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, mentre le seconde (con la migliore terza) saranno costrette a passare tramite un turno aggiuntivo di playoff per stabilire le ultime tre squadre che entreranno fra le magnifiche otto. Monza resta la favorita per raggiungere l’obiettivo del primato, ma serve una vittoria oggi per non complicarsi la vita: che cosa ci dirà la diretta di Dnipro Monza?

DIRETTA DNIPRO MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Dnipro Monza il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Dnipro Monza in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA DNIPRO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Dnipro Monza, possiamo ricordare che le lombarde nel girone B di Champions League avevano cominciato in maniera splendida il loro cammino, grazie alla vittoria casalinga per 3-0 proprio contro il Prometey Dnipro al debutto e poi al successo per 1-3 in casa delle rumene dell’Alba Blaj. La sconfitta per 3-2 a Le Cannet ha complicato il percorso, ma il punto per il tie-break potrebbe comunque essere importante, a maggior ragione perché poi il Vero Volley è subito tornato al successo, battendo per 3-0 l’Alba Blaj nella quarta giornata e conservando il primato con 10 punti, mentre le francesi sono a 8 perché hanno lasciato troppo per strada contro rumene (3-2 casalingo alla prima giornata) e ucraine, con un ko 3-2 a Kutna Hora alla seconda giornata.

Ecco allora che proprio il Prometey Dnipro sta facendo la differenza: il 3-2 contro Le Cannet è l’unico successo per le ucraine e determina i due punti di vantaggio che Monza ha sulle transalpine. Oggi però tocca al Vero Volley giocare nella Repubblica Ceca: una vittoria sarebbe un passo avanti potenzialmente addirittura già decisivo, a patto però che le francesi perdano domani in Romania, altrimenti tutto si deciderebbe nello scontro diretto dell’ultima giornata. Vero che si giocherà a Milano, ma arrivarci con quattro vittorie sarebbe decisamente meglio: ecco perché sarà imperdibile (in tutti i sensi) la diretta di Dnipro Monza…

