Diretta Dortmund Inter Primavera/ Streaming video tv: 4^ giornata nella Youth League

Borussia Dortmund Inter Primavera, che si gioca martedì 5 novembre 2019 alle ore 14.00 presso il Dortmund Brackel Training Ground, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League 2019-2020. L’Inter ha ormai un piede nella fase finale della competizione, avendo vinto le tre partite fin qui disputate contro Slavia Praga, Barcellona e l’andata in casa contro i tedeschi, battuti con un 4-1 firmato da una tripletta di Fonseca e un gol di Persyn. Il Dortmund ha 3 punti come Barcellona e Slavia e si giocherà il secondo posto, mentre nella Junioren Bundesliga, l’equivalente del nostro campionato Primavera, i gialloneri sono quarti in classifica a 5 punti dal Colonia capolista. L’Inter invece è quinta nel torneo Primavera 1 a -4 dal Cagliari capolista, ma con una partita disputata in meno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Inter Primavera di UEFA Youth League, martedì 5 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 20 del digitale terrestre in chiaro, Canale 20. Ci sarà anche la possibilità di seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sul sito Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND INTER PRIMAVERA

Diamo un rapido sguardo, mentre aspettiamo che prenda il via la partita, a quelle che sono le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Borussia Dortmund Inter Primavera, martedì 5 novembre 2019 alle ore 14.00 presso il Dortmund Brackel Training Ground, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Il Borussia Dortmund allenato da Skibbe schiererà un 4-4-2: Unbehaun; Semic, Ferjani, Bohmer, Gockhan; Aydinel, Raschl, Amedick, Khadra; Moukoko, Pherai. L’Inter guidata in panchina da Armando Madonna risponderà con un 3-5-2 così schierato: Pozzer; Kinkoue, Ntube, Colombini; Persyn, Gianelli, Squizzato, Schirò, Burgio; Vergani, Fonseca.



