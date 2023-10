DIRETTA/ Dortmund Milan video streaming tv: sarà il settimo incrocio (Champions, 4 ottobre 2023)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND MILAN: I TESTA A TESTA

L’affascinante diretta di Borussia Dortmund Milan ci consegna sei precedenti: i primi due sono decisamente lontani nel tempo, bisogna infatti tornare ai quarti di finale di Coppa dei Campioni con i rossoneri dominanti a San Siro, capaci di vincere 4-1 dopo aver fatto 1-1 in Germania. Nel 2002-2003, anno glorioso perché chiusosi con il successo in Champions League ai danni della Juventus, Borussia Dortmund Milan si era giocata nel girone: doppio 1-0 fuori casa, dunque al Westfalenstadion (oggi Signal Iduna Park) la vittoria dei rossoneri era stata sancita da Filippo Inzaghi con una rete all’inizio del secondo tempo, al ritorno (curiosamente a metà marzo) era stato Jan Koller a sancire il successo giallonero a San Siro.

Diretta/ Dortmund Milan Primavera (risultato finale 1-2): grande colpo rossonero! (4 ottobre 2023)

L’episodio amaro per il Milan è invece la semifinale di Coppa Uefa 2001-2002: era la stagione in cui Carlo Ancelotti, sostituendo Fatih Terim, aveva iniziato quello che sarebbe poi diventato uno straordinario ciclo fatto anche di due Champions League vinte. In quella competizione però in finale era andato il Borussia Dortmund: devastante all’andata, il club tedesco aveva vinto 4-0 in casa con una tripletta di Marcio Amoroso – passato anche dal rossonero – e il gol di Jorg Heinrich, a nulla era valso il 3-1 con cui il Milan aveva vinto la semifinale di ritorno. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Borussia Dortmund Milan/ Quote, centrocampo nuovo (Champions League 2023)

DIRETTA DORTMUND MILAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Dortmund Milan non sarà disponibile in senso “classico”, infatti la diretta streaming video di Real Sociedad Inter sarà una grande esclusiva di Amazon Prime Video, con le stesse modalità con le quali gli appassionati e i tifosi ormai da un paio di anni seguono anche la migliore partita di ogni mercoledì di Champions League, in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco.

DORTMUND MILAN: CONTRO IL MURO GIALLO!

Dortmund Milan, in diretta mercoledì 4 ottobre 2023 alle ore 21.00 presso il Signal Iduna Park a Dortmund sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Il Borussia Dortmund ha iniziato la sua avventura con una sconfitta, perdendo 2-0 contro il PSG. Dopo un primo tempo senza reti, i parigini hanno segnato due gol all’inizio della ripresa con Mbappé e Hakimi. Riguardo alla Bundesliga tedesca, il Borussia Dortmund è arrivato a questa partita dopo una vittoria per 3-1 ottenuta venerdì sera contro l’Hoffenheim. La squadra è rimasta imbattuta e si trova in alto nella classifica con 14 punti dopo sei giornate.

Probabili formazioni Borussia Dortmund Milan/ Diretta tv: Pobega titolare (Champions League, 3 ottobre 2023)

Per quanto riguarda il Milan, la squadra arriva a questa importante sfida dopo un pareggio nell’esordio contro il Newcastle, non riuscendo a sfruttare la superiorità mostrata al Meazza. Nonostante numerose occasioni da gol, soprattutto nella prima metà del match, il Milan non è riuscito a segnare e questa sfida in Germania potrebbe già essere cruciale per il cammino europeo dei rossoneri. In Serie A, il Milan ha sconfitto la Lazio con un punteggio di 2-0, rimanendo in testa alla classifica con 18 punti, alla pari con l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND MILAN

Le probabili formazioni della diretta Dortmund Milan, match che andrà in scena al Signal Iduna Park a Dortmund. Per il Borussia Dortmund, Edin Terzic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Ozcan; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

DORTMUND MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Dortmund Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Champions League. La vittoria del Dortmund con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA