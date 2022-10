DIRETTA DORTMUND SIVIGLIA/ Video streaming tv: stasera il secondo incrocio!

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA: I TESTA A TESTA

Prepariamoci alla diretta di Borussia Dortmund Siviglia e nell’attesa di immergerci nel campo da gioco rettangolare diamo un’occhiata a quelli che sono i conti delle due squadre visto che nella loro storia le due compagini si sono affrontate in una sola occasione, naturalmente quella della scorsa settimana nel girone di Champions League. La squadra di casa può vantare una rosa dal valore di 500 milioni di euro, con un’età media di 24 anni.

Il giocatore più costoso a livello di cartellino è Jude Belligham, il centrocampista inglese infatti vale la bellezza di 95 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il Siviglia, il suo valore è di 250 milioni di euro, il suo giocatore più costoso è En Nesyri, che da solo vale la bellezza di 20 milioni di euro. Il Siviglia non è una squadra giovane, anzi: 28 anni è l’età media e cè anche l’incognita del nuovo allenatore: Giampaoli. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Siviglia verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento sarà dunque riservato agli abbonati, che potranno eventualmente sfruttare la sottoscrizione al pacchetto Calcio e avvalersi del servizio di mobilità garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa la partita di Champions League Borussia Dortmund Siviglia potrà essere seguita in diretta streaming video attraverso il portale Mediaset Infinity Plus: naturalmente, anche in questo caso servirà essere abbonati e utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA: ANDALUSI NEI GUAI!

Borussia Dortmund Siviglia, partita diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic, si gioca alle ore 21:00 di martedì 11 ottobre: al Signal Iduna Park siamo in campo per la 4^ giornata nel gruppo G di Champions League 2022-2023. Sei giorni fa i gialloneri hanno dominato in Andalusia, portandosi a 6 punti nel girone: replicare la vittoria sul Siviglia significherebbe blindare la qualificazione agli ottavi e poi tentare la missione impossibile di strappare il primo posto al Manchester City, in ogni caso già superare il turno in maniera così brillante sarebbe così ottimale per il Borussia Dortmund.

Il Siviglia, decisamente in crisi, ha esonerato Julen Lopetegui affidando la panchina al cavallo di ritorno Jorge Sampaoli: l’argentino eredita una situazione complessa non solo in Champions League, qui il solo pareggio contro il Copenaghen non basta e mancare la vittoria significherebbe di fatto dover pensare solo all’Europa League. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Borussia Dortmund Siviglia; aspettando che la partita del Signal Iduna Park prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali, a partire come sempre dall’analisi delle probabili formazioni da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA

Sarà 4-3-3 o 4-2-3-1 per Edin Terzic nella diretta Borussia Dortmund Siviglia: da definire la zona offensiva dove Malen, Thorgen Hazard e Adeyemi si giocano almeno una delle due maglie sugli esterni, ma con il cambio modulo potrebbero essere in campo in due anche accettando la titolarità di Brandt. Come prima punta Moukoko appare favorito su Anthony Modeste; poi a centrocampo ci sarà sicuramente Bellingham, con lui Ozcan o Emre Can oppure, appunto, entrambi. Hummels e Schlotterbeck formano la coppia centrale a protezione del portiere Kobel, sugli esterni Sule e Raphael Guerreiro ma occhio a Passlack o Marius Wolf a destra.

Sampaoli per il momento è ripartito dal 4-2-3-1, ma può giocare a tre dietro: Gonzalo Montiel e Alex Telles (o Acuna) i due terzini, altrimenti Jesus Navas con una coppia centrale formata da Nianzou e Marcao davanti a Bono o Dimitrovic. A centrocampo Jordan e Gudelj sono i due favoriti ma Delaney e Rakitic in Champions League non partono battuti, poi davanti davvero tante scelte con Januzaj, Lamela e Suso a contendersi le maglie che in campionato sono andate ad Alejandro Gomez e Isco, con Oliver Torres schierato in posizione centrale. En-Nesyri e Dolberg sono invece in competizione per il posto da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Borussia Dortmund Siviglia, partita valida per la 4^ giornata dei gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,53 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,50 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 5,75 volte la giocata con questo bookmaker.











