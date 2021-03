Diretta Dortmund Siviglia/ Streaming video tv: gialloneri favoriti (Champions League)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA: VANTAGGIO GIALLONERO

Borussia Dortmund Siviglia sarà diretta dall’arbitro turco Cüneyt Çakır, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 9 marzo: siamo al Signal Iduna Park, per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. I gialloneri partono in vantaggio, forti del 3-2 che hanno strappato al Sanchez Pizjuan: un successo che ora obbliga gli andalusi a vincere con almeno due gol di scarto oppure a segnarne 4 o più (sempre vincendo, naturalmente), impresa che in questo stadio e contro questa squadra non sarà affatto semplice.

Un Siviglia che peraltro dopo una straordinaria striscia positiva, che l’aveva portato quasi al secondo posto della Liga, è andato in crisi venendo eliminato dalla Coppa del Re e perdendo terreno in campionato; anche il Dortmund però non sta certo bene, attualmente è sesto in Bundesliga e nel weekend ha perso il classico contro il Bayern, facendosi rimontare da 2-0. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Borussia Dortmund Siviglia, intanto possiamo fare una valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Siviglia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con il ritorno degli ottavi di Champions League è dunque riservato ai clienti Sky, che avranno bisogno del solo abbonamento “classico” e, in assenza di un televisore, potranno seguire la partita come di consueto in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del loro abbonamento su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SIVIGLIA

Edin Terzic dovrebbe affrontare Borussia Dortmund Siviglia con il 3-4-2-1: Meunier e Raphael Guerreiro si alzano a centrocampo facendo compagnia a Bellingham e Delaney, il terzo in difesa lo farà ancora Emre Can che sarà al fianco di Hummels e Akanji (favorito su Zagadou) con Hitz tra i pali. In alternativa difesa a quattro e un trequartista in più sul terreno di gioco: con Reus e Sancho, che dovrebbero partire comunque titolari, ci sarebbe uno tra Brandt, Thorgan Hazard e Reyna, mentre non è chiaramente in discussione il posto di attaccante che sarà del fenomenale norvegese Haaland, già decisivo nella partita di andata.

Dubbio di modulo anche per Julen Lopetegui: con il 4-3-3 sarà Jordán a fare compagnia in mediana a Rakitic e Fernando, altrimenti il croato può alzare la sua posizione giostrando tra Suso e Alejandro Gomez, o ancora Munir El Haddadi potrebbe avere una maglia da titolare sulla trequarti. En-Nesyri e Luuk De Jong si giocano il posto come prima punta, in difesa invece sembra tutto scritto con Bounou a difendere la porta, Koundé e Diego Carlos davanti a lui e poi un terzino destro di grande spinta come Jesus Navas e l’esperienza di Escudero sull’altro versante.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Borussia Dortmund Siviglia abbiamo le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai. Il segno 1 che identifica la vittoria dei gialloneri vi permetterebbe di guadagnare 2,20 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 per il successo degli andalusi porta in dote 3,10 volte l’importo investito. L’eventualità che paga maggiormente è quella del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso il valore ammonta a 3,60 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

