Diretta Efes Istanbul Milano/ Streaming video tv: per un sogno in Eurolega

EFES ISTANBUL MILANO: OLIMPIA IMPRESA TITANICA IN EUROLEGA

Efes Istanbul Milano, in diretta dalla Sinan Erdem Sports Hall naturalmente di Istanbul con palla a due alle ore 19.30 italiane di questa sera, martedì 28 marzo 2023, si gioca per la trentunesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il quattordicesimo turno del girone di ritorno che vede la EA7 Emporio Armani Milano protagonista di una rimonta meravigliosa e che diventerebbe leggendaria se fosse coronata dalla qualificazione per i playoff di Eurolega.

Inutile pensare a quello che avrebbe potuto essere se Milano fosse stata più regolare, adesso i numeri ci dicono che l’Olimpia Milano ha quattordici vittorie e sedici sconfitte, per cui si sono riaperte le speranze per l’Olimpia di Ettore Messina, che però naturalmente adesso deve essere praticamente perfetta e avrà bisogno di un successo anche sul Bosforo.

La diretta di Efes Istanbul Milano proporrà infatti una partita che si annuncia fondamentale per entrambe le parti, dal momento che pure i padroni di casa dell’Anadolu Efes Istanbul hanno lo stesso bilancio di quattordici vittorie e sedici sconfitte, ma i turchi a differenza di Milano sono in netto calo nelle ultime settimane e quindi rischiano davvero tanto. In estrema sintesi, oggi siamo ad un bivio perché chi vincerà si lancerà nella volata per l’ottavo posto con speranze concrete, mentre chi uscirà sconfitto subirà un colpo durissimo: non serve aggiungere altro, che cosa succederà dunque nella diretta di Efes Istanbul Milano?

EFES ISTANBUL MILANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Efes Istanbul Milano viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Efes Istanbul Milano senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA EFES ISTANBUL MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Efes Istanbul Milano, ripercorrere la stagione in Eurolega degli uomini di coach Ettore Messina ci ricorda un cammino a dir poco pazzo, cominciando dall’illusorio inizio con tre vittorie nelle prime quattro partite seguito però dalla devastante serie di nove sconfitte consecutive che hanno caratterizzato buona parte dell’autunno. Sotto Natale, tre vittorie consecutive avevano rilanciato speranze tuttavia di nuovo affossate da cinque sconfitte consecutive, quando tutto sembrava finito per l’Olimpia Milano. Il bilancio era 6-15, ora siamo a 14-16: questo naturalmente significa che Milano ha vinto otto delle ultime nove partite, appena una settimana fa ha già espugnato Istanbul vincendo contro il Fenerbahce, nel frattempo ha ottenuto un altro successo travolgendo il Bayern al Forum e adesso torna in Turchia sognando in grande.

Dall’altra parte ci sarà naturalmente l’Anadolu Efes Istanbul, cioè la squadra vincitrice delle ultime due edizioni della Eurolega, che tuttavia stavolta rischia di rimanere esclusa addirittura dalle prime otto posizioni. Abbiamo visto che i numeri sono identici (14-16), ma lo stato di forma è ben diverso. Pur non brillano in maniera speciale, fino a poche settimane fa la qualificazione sembrava vicina per i turchi, che invece con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite sono tornati pericolosamente in bilico e adesso devono fare i conti con un’Olimpia sicuramente molto più in forma. La diretta di Efes Istanbul Milano potrebbe essere quindi di fondamentale importanza per entrambe: riuscirà a regalare il nono successo in dieci partite per l’Olimpia?











