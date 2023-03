Diretta Fenerbahçe Milano/ Streaming video tv: si recupera in Turchia (Eurolega)

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: PER L’OLIMPIA È DECISIVA!

Fenerbahçe Milano sarà diretta dagli arbitri Daniel Hierrezuelo, Olegs Latisevs e Rain Peerandi: alle ore 18:15 di martedì 21 marzo la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul ospita la partita valida come recupero nella 24^ giornata di basket Eurolega 2022-2023, un match che a suo tempo era stato posticipato per il terribile terremoto che ha colpito la Turchia. Partita vitale per l’Olimpia che, sconfitta sul parquet del Real Madrid, ha rallentato la sua grande rincorsa ai playoff ma può ancora sperare nel traguardo: restano sei partite, e di fatto sono tutte finali.

Milano si è ampiamente rimessa in corsa con una grande serie di vittorie, ma adesso il quadro resta difficile perché le gare da recuperare sono tre ma soprattutto ci sono tante altre squadre che si giocano lo stesso obiettivo, e gli incroci di calendario faranno in modo che non tutte restino ferme permettendo all’Olimpia di recuperare ulteriore terreno fino all’ottavo posto. Cosa che comunque la squadra di Ettore Messina può ancora fare, e allora mentre aspettiamo la diretta di Fenerbahçe Milano possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fenerbahçe Milano sarà trasmessa su Sky Sport Uno: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare come per tutte le partite delle squadre italiane in Eurolega, e come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA FENERBAHCE MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Analizzando la diretta di Fenerbahçe Milano possiamo dire che l’Olimpia entra in questo match di Istanbul con un record di 12 vittorie e 16 sconfitte: come già detto l’ottava in classifica ha tre vittorie in più, ma il Baskonia condivide il suo record con lo Zalgiris Kaunas e a oggi soltanto una delle due entrerebbe nei playoff. Tra questa coppia di squadre e Milano ci sono poi Valencia e Anadolu Efes (14-15) e la Virtus Bologna, che è 13-16 e soprattutto giocherà in casa la sfida diretta dell’ultima giornata avendo ottenuto domenica la vittoria al Mediolanum Forum in campionato.

La situazione non è rosea, considerando che Milano dovrà giocare anche contro l’Anadolu Efes che, notoriamente, ha sempre il freno a mano tirato fino a che sente aria di rincorsa ai playoff e allora accelera (ma quest’anno le cose potrebbero andare in maniera diversa). Diciamo che perdere questa sera, contro un Fenerbahçe che è 17-11 e non si può ancora dire tranquillo nella sua caccia alla post season, sarebbe presumibilmente una pietra tombale sulle speranze di proseguire la corsa in Eurolega, tra poco allora sapremo quello che succederà sul parquet di Istanbul…











