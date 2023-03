Diretta Milano Bayern Monaco/ Streaming video tv: partita da vincere! (Eurolega)

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: TRINCHIERI AL FORUM!

Milano Bayern Monaco, che è in diretta dal Mediolanum Forum alle ore 21:00 di venerdì 24 marzo, si gioca per la 30^ giornata di basket Eurolega 2022-2023: altra sfida importantissima per l’Olimpia, che martedì ha recuperato a Istanbul contro il Fenerbahçe e adesso ha cinque gare per provare a qualificarsi ai playoff, tornati incredibilmente a portata (relativamente, si intende) dopo la grande striscia di vittorie che ha caratterizzato febbraio e marzo, e che ha appunto messo Milano in una posizione per la quale l’ingresso nelle prime otto di Eurolega può essere possibile.

Naturalmente la diretta di Milano Bayern Monaco riporta alla memoria anche la grande serie playoff di 2021, terminata solo a gara-5 e con la quale, con grande fatica, l’Olimpia era tornata a qualificarsi per la Final Four a 29 anni di distanza; adesso il contesto è diverso per entrambe le squadre, Andrea Trinchieri nel suo ennesimo ritorno al Mediolanum Forum sa che i playoff per i bavaresi sono parecchio distanti. Vedremo però quello che succederà: aspettando la palla a due di Milano Bayern facciamo un rapido excursus sui temi principali della partita.

MILANO BAYERN MONACO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Bayern Monaco sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena: i canali sono disponibili sul decoder di Sky ai numeri 201 e 204, pertanto solo gli abbonati alla televisione satellitare avranno accesso alle immagini della partita. Ricordiamo ovviamente la possibilità di seguire il match di Eurolega anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi), mentre sul sito ufficiale, che è euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili sulla partita come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale, ma anche la classifica e il calendario di Eurolega.

DIRETTA MILANO BAYERN MONACO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Bayern Monaco ci dirà se realisticamente l’Olimpia possa ancora giocarsi le sue possibilità nella corsa ai playoff di Eurolega. Le distanze non sono nemmeno enormi, ma ci sono tante avversarie davanti ed è chiaro che da qui al termine della regular season si disputeranno parecchie sfide dirette che permetteranno ad alcune di esse di avanzare in classifica; Milano dovrebbe essere quasi perfetta e soprattutto non sbagliare determinate partite (per esempio quella contro l’Anadolu Efes) ma la sensazione è che il treno sia passato con i due momenti ampiamente negativi.

Così anche per il Bayern, che rispetto alle due passate edizioni di Eurolega non è riuscito a tenere il livello: il lavoro che Trinchieri ha svolto in questa società, facendola diventare la prima tedesca mai qualificata ai playoff della competizione, rimane straordinario ma quest’anno il suo Bayern Monaco ha vinto solo 11 delle 29 partite giocate, di conseguenza la post season non può che essere un miraggio. Anche per questo motivo Milano ha l’obbligo di portare a casa i due punti stasera: non resta che vedere se ci riuscirà.











