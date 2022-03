DIRETTA/ Efes Istanbul Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due!

DIRETTA EFES ISTANBUL MILANO (0-0): PALLA A DUE

Ci siamo, Efes Istanbul Milano sta per cominciare e noi diamo uno sguardo alla storia recente di questa partita, che è già stata giocata per ben 31 volte dal novembre 2005 ad oggi, diventando una grande classica del basket europeo. Bisogna ammettere che il bilancio è nettamente favorevole ai turchi, dal momento che l’Efes Istanbul ha ottenuto venti successi a fronte di undici vittorie per l’Olimpia Milano.

In compenso, possiamo notare che la squadra di coach Ettore Messina ha una striscia aperta di tre vittorie consecutive negli ultimi tre incroci, a partire dal successo a Istanbul per 69-72 del 17 dicembre 2020, seguito da due vittorie casalinghe, cioè il perentorio 98-75 del 9 aprile 2021 e infine il 75-71 della partita d’andata della stagione in corso, disputata il 15 ottobre scorso. Una storia dunque globalmente negativa, ma che fa ben sperare nei suoi episodi più recenti: adesso però pensiamo all’attualità, perché Efes Istanbul Milano sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EFES ISTANBUL MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Efes Istanbul Milano verrà trasmessa su Sky Sport Uno: sappiamo bene che le partite di Eurolega che riguardano l’Olimpia (e non solo) sono fornite dalla televisione satellitare e dunque, per questo match, l’appuntamento è sul canale 201 del decoder, ovviamente visione riservata agli abbonati che potranno usufruire dell’alternativa con la diretta Efes Istanbul Milano in streaming video, attivabile senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/euroleague, fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

L’OLIMPIA CERCA RISPOSTE…

Efes Istanbul Milano, diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Sreten Radovic e Milivoje Jovcic, si giocherà presso la Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul alle ore 18.30 italiane di oggi, giovedì 24 marzo 2022, per la trentaduesima giornata della stagione regolare della Eurolega di basket 2021-2022, che ormai è vicinissima ai playoff, obiettivo che l’Olimpia Milano ha già matematicamente raggiunto. C’è comunque da ottenere la migliore posizione possibile nella griglia di questi playoff e la diretta di Efes Istanbul Milano potrebbe dare risposte molto importanti in tal senso.

Questa settimana, come già tante altre volte, l’Armani Exchange Milano sta affrontando un doppio impegno che a dire il vero non è cominciato molto bene, a causa della sconfitta sul campo del Maccabi Tel Aviv martedì sera, con un netto 75-58. Come già accennato, la qualificazione non è in discussione, ma adesso c’è da inseguire l’Olympiakos se Milano vuole recuperare il terzo posto. Non solo: al quinto posto c’è proprio l’Efes, che vincendo potrebbe invece mettere a rischio anche la quarta posizione per l’Olimpia. La posta in palio sarà quindi alta, che cosa succederà in Efes Istanbul Milano?

DIRETTA EFES ISTANBUL MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già tratteggiato l’importanza della posta in palio nella diretta di Efes Istanbul Milano, perché nel finale di stagione regolare c’è da provare a strappare il terzo posto all’Olympiakos o almeno difendere la quarta posizione proprio dal tentativo di rimonta dell’Efes Istanbul, attualmente quinto con 14 vittorie e 10 sconfitte a fronte di un bilancio di 16-8 per l’Olimpia Milano. Con un colpaccio, il quarto posto sarebbe sicuro e ci sarebbe “solo” la volata con i greci per il terzo posto, altrimenti potrebbe tornare in discussione anche la quarta piazza, che garantirebbe il vantaggio del fattore campo nella sfida dei playoff che sarebbe verosimilmente proprio contro i turchi.

Il cammino di Milano in questa Eurolega resta comunque eccellente, a conferma del fatto che le semifinali raggiunte nella scorsa stagione non furono un exploit casuale (ammesso che si possa parlare di caso in una competizione così lunga): l’Olimpia è tornata ai vertici del basket europeo e sarà fra le prime otto di Eurolega anche in questa stagione, le vittorie di prestigio non sono mancate però lo scivolone in casa del Maccabi ci ricorda la difficoltà di ogni partita nella massima competizione europea. Come andrà ad Istanbul?











