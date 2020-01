Diretta Efes Istanbul Olimpia Milano/ Streaming video tv: precedenti, bilancio amaro

Manca sempre meno alla diretta di Efes Istanbul Olimpia Milano, possiamo dunque adesso fare un tuffo nella storia di questa partita che dal 2005 ad oggi è stata disputata già ben 27 volte. Il bilancio è nettamente favorevole ai turchi, che vantano infatti 19 vittorie, mentre i successi di Milano sono solamente otto. In particolare è sconfortante per l’Olimpia il dato relativo alle partite in trasferta: tredici incontri sul parquet dell’Efes e altrettante sconfitte, un disastro che vanifica il dato discreto delle sfide a Milano, dove l’Olimpia è in vantaggio 8-6. Mai come in questo caso dunque il fattore campo è un fattore determinante: nel corso degli anni molte cose sono cambiate, non sempre Efes Olimpia ha avuto l’importanza che avrà stasera, ma il dato che non cambia mai ci dice che la squadra italiana non riesce proprio a vincere ad Istanbul. L’ultima vittoria casalinga di Milano risale al 2 novembre 2018, un 81-80 in volata che però l’Olimpia non è riuscita a ripetere nella stagione in corso, perché il 21 novembre scorso l’Efes ha violato il Forum con il punteggio di 76-81. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Efes Istanbul Olimpia Milano non sarà purtroppo garantita in Italia, perché non fa parte delle partite trasmesse su Eurosport 2. Resta comunque valida la consueta possibilità di seguire questa partita di Eurolega sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale è necessario abbonarsi e che fornirà le immagini in diretta streaming video. Sul sito www.euroleague.net troverete inoltre le informazioni utili come la classifica di Eurolega, le statistiche e il tabellino play-by-play anche di Efes Istanbul Olimpia Milano.

LE PAROLE DI ETTORE MESSINA

Avvicinandoci alla diretta di Efes Istanbul Olimpia Milano, facciamo un passo indietro alla preziosa vittoria conquistata settimana scorsa da Milano contro il Panathinaikos. Un successo che aveva reso felice anche Ettore Messina, che si era espresso così in sala stampa dopo la partita: “Voglio fare i complimenti alla squadra, al pubblico, si è giocato in un ambiente eccezionale – ha esordito un Messina visibilmente soddisfatto -. Era una gara importante contro una squadra in forma, che aveva appena battuto il CSKA in trasferta e si è presentata qui (al Forum, ndR) con il miglior attacco della lega almeno a livello di numeri. Siamo riusciti a difendere bene su Calathes, che veniva da una prova da 40 di valutazione: l’hanno contenuto gli esterni, ma poi hanno dato tutti una mano. Tutti hanno dato il loro apporto. Ci siamo sbilanciato un po’ su Fredette, ma poteva starci. Abbiamo visto che Paul Biligha può darci qualcosa anche giocando da secondo lungo, non solo da centro, che Keifer Sykes può essere un fattore in questa squadra e naturalmente non scopro nulla se dico che Moraschini ha fatto una grande partita. Non potrà giocare sempre così, ma può stabilizzarsi. Se anche Della Valle tornerà ai livelli che aveva toccato prima dell’infortunio, allora tutte le caselle andranno a posto e la squadra somiglierà sempre a sé stessa. Vedo che anche gli altri perdono in campionato, ogni tanto questo mi consola, ma vorrei che fossimo migliori di così. E adesso ci aspetta una settimana durissima”. La trasferta a Istanbul è l’ostacolo peggiore: che cosa potrà succedere? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Efes Istanbul Olimpia Milano, in diretta dalla Sinan Erdem Dome della città turca, si gioca alle ore 18.30 italiane (le 20.30 locali) di questa sera, martedì 14 gennaio 2020. Sfida di lusso per la 19^ giornata della stagione regolare di Eurolega: inizia una settimana che ci offrirà un doppio turno della massima Coppa europea di basket ed Efes Istanbul Olimpia Milano sarà un test durissimo per la squadra di Ettore Messina, in casa dei turchi che nella scorsa giornata hanno vinto a Barcellona e condividono il primo posto in classifica con il Real Madrid. Partita dunque difficilissima per l’Olimpia Milano, che però è reduce da due vittorie consecutive, la prima in volata contro lo Zenit San Pietroburgo e la seconda con una eccellente prestazione offensiva contro il Panathinaikos. In questo momento dunque Milano è sesta e saldamente in zona playoff: oggi una sconfitta non sarebbe un dramma, mentre una vittoria sarebbe un colpaccio di enorme valore. Psicologicamente potrebbe essere la situazione ideale per cercare l’impresa…

DIRETTA EFES ISTANBUL OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Abbiamo dunque già spiegato per sommi capi che la diretta di Efes Istanbul Olimpia Milano costituirà un esame durissimo per gli uomini di Ettore Messina, che tuttavia nelle ultime settimane sono tornati a sorridere in Eurolega grazie a ben tre vittorie nelle ultime quattro uscite europee. L’unica sconfitta fu quella maturata in extremis in Russia contro il Cska Mosca, ma tutto sommato anche quello può essere considerato un ricordo positivo: con un’altra prestazione di quel livello, Milano si giocherebbe le proprie possibilità anche sul parquet dell’Efes Istanbul, ormai stabilmente migliore squadra di Turchia e finalista uscente di Eurolega. Proprio per questo l’impresa si annuncia difficilissima, ma Ettore Messina a questa trasferta chiede innanzitutto una risposta di personalità. Se poi dovesse concretizzarsi una vittoria, sarebbe un “regalo” davvero gradito…



