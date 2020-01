Diretta Olimpia Milano Zenit/ Streaming video tv: occasione Armani in Eurolega

Olimpia Milano Zenit, in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 3 gennaio: con la 17^ giornata di basket Eurolega 2019-2020 si conclude il girone di andata e l’Armani ci arriva con un bilancio in equilibrio, 8 vittorie e 8 sconfitte. Il ko sul parquet del Cska Mosca poteva starci, ma ha comunque confermato come la seconda parte di questa andata sia stata in calo per la squadra di Ettore Messina, che era 7-2 dopo le prime nove partite ma poi ha perso sei delle ultime sette uscite. Contro lo Zenit è d’obbligo vincere per blindare l’ottavo posto, ultimo utile per andare a giocare i playoff: i russi sono ultimi in classifica in compagnia dello Zalgiris Kaunas, una vittoria potrebbe rilanciarli (anche perchè al momento la corsa è proprio sull’Olimpia) ma i valori in campo sono chiaramente differenti, e allora nella diretta di Olimpia Milano Zenit la grande speranza è che l’Armani ottenga i due punti per iniziare al meglio il 2020, dopo aver chiuso l’anno precedente perdendo contro la Virtus Bologna.

DIRETTA OLIMPIA MILANO ZENIT: RISULTATI E CONTESTO

Olimpia Milano Zenit, lo abbiamo detto, è un’occasione da non perdere per Messina e i suoi giocatori: i russi fino a questo momento hanno vinto appena 4 partite in Eurolega, anche se bisogna stare attenti perchè tre di questi successi sono arrivati in trasferta e su parquet non certo abbordabilissimi (Pireo, Kaunas e Istanbul sponda Fenerbahçe, al netto delle considerazioni sulla classifica attuale). Il trend negativo di Milano ha impedito alla squadra di tenere il passo delle prime, e ancora una volta il rischio è quello di dover lottare fino all’ultimo per i playoff: viste le ultime stagioni, è chiaro che l’Olimpia vorrebbe chiudere il discorso in anticipo. Le ultime due gare però hanno mostrato che bisogna ancora lavorare: contro Cska Mosca e Virtus Bologna la squadra ha certamente lottato e in particolare in Russia le cose sarebbero potute andare diversamente, ma è sempre mancato quel quid in più per portare a casa la vittoria. Adesso il calendario propone due partite casalinghe consecutive, il prossimo giovedì ci sarà il Panathinaikos e poi si andrà ad affrontare la capolista Anadolu Efes: chiaramente Messina vuole arrivarci con un record che reciti 10-8, poi si vedrà.



