Diretta/ Efes Istanbul Virtus Bologna (risultato finale 86-67): Zizic 24 punti

DIRETTA EFES ISTANBUL VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 86-67): ZIZIC 24 PUNTI

Il match tra Efes e Virtus Bologna termina 86-67. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Efes: Larkin 5, Beaubois 10, Bryant 13, Gazi 3, Clyburn 5, Pleiss 10, Micic 7, M’Baye 5, Zizic 24. Virtus Bologna: Mannion 17, Bako 6, Shengelia 2, Mickey 11, Ojeleye 13, Hackett 2. (agg. Umberto Tessier)

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

INTERVALLO LUNGO

Efes e Virtus Bologna vanno all’intervallo lungo sul 36-27. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Efes: Larkin 2, Beaubois 3, Gazi 3, Clyburn 2, Pleiss 2, Micic 1, M’Baye 5, Zizic 10. Virtus Bologna: Bako 6, Shengelia 2, Mickey 9, Ojeleye 5. (agg. Umberto Tessier)

EFES ISTANBUL VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Efes Istanbul Virtus Bologna viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Efes Istanbul Virtus Bologna senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

PALLA A DUE!

Ci siamo, ormai tutto è pronto per la palla a due che darà il via alla diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna. La storia di questa partita è cominciata nel 2002, quando la V Nera era ai vertici del basket europeo ed infatti ottenne una doppietta di vittorie contro i turchi nella Top 16 della edizione 2001-2002 della Eurolega, vincendo per 73-76 ad Istanbul il 28 febbraio 2002 per poi ripetersi esattamente un mese più tardi, cioè il 28 marzo 2002, con un successo casalingo per 77-71 a Bologna. Poi bisogna fare un salto di 20 anni e quindi fino alla stagione in corso.

Ovvio riferimento alla partita d’andata, che fu disputata il 25 novembre scorso nel capoluogo emiliano ma vide per la prima volta una vittoria per l’Anadolu Efes Istanbul, capace di battere la Virtus Bologna per 80-85 nonostante i 22 punti a referto per Iffe Lundberg, che fu il migliore marcatore della partita. Adesso però concentriamoci sulla cronaca, perché davvero tutto è pronto per la diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

EFES ISTANBUL VIRTUS BOLOGNA: L’ANNO SCORSO

Mentre si avvicina la diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna, non possiamo fare a meno di ricordare che la scorsa stagione è stata carica di gloria per entrambe le società in campo europeo. L’Anadolu Efes Istanbul infatti è campione in carica in Eurolega: i turchi chiusero al sesto posto la stagione regolare, ma poi furono protagonisti di una meravigliosa fase ad eliminazione diretta, cominciata con il 3-1 inflitto purtroppo all’Olimpia Milano nei playoff per giungere infine alla Final Four di Belgrado, con vittoria per 77-74 nella semifinale contro l’Olympiakos e infine una finale vinta con il minimo scarto (58-57) in una tiratissima partita contro il Real Madrid.

La Virtus Bologna invece è tornata in Eurolega grazie al successo nella scorsa Eurocup: quarta nel proprio girone di stagione regolare, la squadra emiliana ha eliminato poi nelle sfide secche ad eliminazione diretta il Lietkabelis negli ottavi di finale, il ratiopharm Ulm nei quarti, il Valencia in semifinale ed infine ha trionfato per 80-67 nella finale giocata l’11 maggio davanti al pubblico amico della Virtus Segafredo Arena con il punteggio di 80-67 contro il Bursaspor. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EFES ISTANBUL VIRTUS BOLOGNA: SENZA STORIA…

Efes Istanbul Virtus Bologna, in diretta dalla Sinan Erdem Sports Hall naturalmente di Istanbul con palla a due alle ore 19.30 italiane di questa sera, giovedì 30 marzo 2023, si gioca per la trentaduesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, il quindicesimo turno del girone di ritorno e quindi il terzultimo della stagione regolare che ha segnato il ritorno nella massima competizione europea per la Virtus Segafredo Bologna, che oggi sarà attesa dalla prestigiosa trasferta sul campo dei turchi dell’Anadolu Efes Istanbul, capaci di vincere le ultime due edizioni della Eurolega ma quest’anno più in difficoltà, tanto che devono ancora qualificarsi per i playoff e quindi bisognosi di vincere questo match casalingo.

La diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna ci offre un curioso incrocio perché due giorni fa i turchi hanno giocato (e vinto) contro Milano mentre la Virtus arriva dalla trasferta sul campo del Maccabi Tel Aviv, che invece oggi ospita l’Olimpia dopo avere travolto la V Nera, sancendo di fatto l’eliminazione. Possiamo tracciare un bilancio comunque complessivamente positivo per la stagione del ritorno della Virtus Bologna in Eurolega, grazie al successo in Eurocup dell’anno scorso, anche se nelle ultime settimane è emerso che alla lunga manca ancora qualcosa per essere davvero una grande d’Europa come ad inizio millennio. In ogni caso oggi sarà una partita di notevole spessore contro i campioni d’Europa in carica, che cosa succederà nella diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna?

DIRETTA EFES ISTANBUL VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna, dobbiamo ribadire che gli emiliani di coach Sergio Scariolo sono stati protagonisti di una buona stagione europea, ma in calo nelle ultime settimane dopo che a lungo si è sognato – pure con legittime speranze – di entrare fra le prime otto al primo tentativo dopo tanti anni di assenza dalla Eurolega. Ancora ad inizio marzo il sogno sembrava a portata di mano, poi invece sono arrivate sconfitte che hanno drasticamente ridotto le speranze della Virtus Bologna, che adesso sta vivendo un ciclo di tre trasferte consecutive dopo la brutta sconfitta casalinga di venerdì scorso contro il Real Madrid, nonostante i 26 punti di un Marco Belinelli in versione NBA, ciclo aperto purtroppo dal crollo a Tel Aviv.

Dall’altra parte ci sarà naturalmente l’Anadolu Efes Istanbul, cioè la squadra vincitrice delle ultime due edizioni della Eurolega, che tuttavia stavolta rischia di rimanere esclusa addirittura dalle prime otto posizioni. I turchi quindi non possono concedersi calcoli: devono vincere e stop, la pressione sarà di fatto tutta sulle loro spalle e questo magari potrebbe essere un vantaggio per la Virtus, anche se il clima bollente del palazzetto di Istanbul sarà un ostacolo ulteriore. In ogni caso, un test prezioso per coach Sergio Scariolo: quali risposte riceverà dalla diretta di Efes Istanbul Virtus Bologna?











© RIPRODUZIONE RISERVATA