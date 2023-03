Diretta Maccabi Virtus Bologna/ Streaming video tv: ultime speranze, Eurolega

DIRETTA MACCABI VIRTUS BOLOGNA: PUNTI PESANTI!

Maccabi Virtus Bologna, in diretta dalla Menora Mivtachim Arena naturalmente di Tel Aviv con palla a due alle ore 18.00 italiane di questo pomeriggio, martedì 28 marzo 2023, si gioca per la trentunesima giornata della Eurolega di basket 2022-2023, quattordicesimo turno del girone di ritorno. La trasferta in Israele potrebbe essere l’ultima spiaggia per le speranze di qualificazione ai playoff per la Virtus Segafredo Bologna, che nella sua stagione del ritorno in Eurolega ha finora raccolto tredici vittorie e diciassette sconfitte, un bilancio tutto sommato più che dignitoso, ma che adesso impone alla V Nera di vincere sempre se vuole tenere accesa la speranza.

La diretta di Maccabi Virtus Bologna proporrà una partita che si annuncia fondamentale per entrambe le parti, dal momento che i padroni di casa del Maccabi Playtika Tel Aviv hanno un bilancio speculare con diciassette vittorie e tredici sconfitte, per gli israeliani di conseguenza i playoff sono molto vicini ma devono naturalmente evitare una sconfitta che potrebbe comportare complicazioni impreviste per il Maccabi Tel Aviv. Per gli uomini di Sergio Scariolo se non altro c’è la possibilità di giocare senza troppe pressioni, perché l’Eurolega è un sogno più che una “ossessione”: che cosa succederà dunque nella diretta di Maccabi Virtus Bologna?

MACCABI VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Maccabi Virtus Bologna viene trasmessa come sempre dai canali della televisione satellitare: le partite delle italiane in Eurolega, come altre selezionate turno per turno, sono disponibili su Sky Sport per gli abbonati, che potranno usufruire anche del servizio di diretta streaming video per Maccabi Virtus Bologna senza costi aggiuntivi grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il tabellino play-by-play e il boxscore del match, aggiornati in tempo reale, sul portale euroleaguebasketball.net/euroleague, sul quale troverete anche calendario e classifica della competizione.

DIRETTA MACCABI VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Maccabi Virtus Bologna, dobbiamo purtroppo evidenziare che gli emiliani di coach Sergio Scariolo sono in calo nelle ultime settimane. Naturalmente entrare fra le prime otto è un obiettivo difficilissimo dopo tanti anni di assenza dalla Eurolega, ma ad inizio marzo il sogno sembrava a portata di mano, poi invece sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime cinque partite che hanno drasticamente ridotto le speranze della Virtus Bologna, adesso attesa da ben tre trasferte consecutive nelle quali servirebbe una sorta di miracolo sportivo per restare in corsa, specie dopo la brutta sconfitta di venerdì scorso contro il Real Madrid, nonostante i 26 punti di un Marco Belinelli in versione NBA.

Dall’altra parte ci sarà naturalmente il Maccabi Playtika Tel Aviv, che viaggia con un bilancio di 17-13 e quindi naturalmente stasera cercherà una vittoria che potrebbe valere la conferma sostanzialmente definitiva di un posto nei playoff. Gli israeliani tra l’altro sono in grande forma, perché arrivano da quattro vittorie consecutive, ed inoltre sfiorano la perfezione in casa, perché ci sono dodici vittorie su quattordici partite per il Maccabi Tel Aviv alla leggendaria Yad-Eliyahu Arena. I numeri non inducono all’ottimismo, ma è il campo a decretare i verdetti: cosa ci dirà la diretta di Maccabi Virtus Bologna?











