Diretta Egis Kormend Reggio Emilia/ Streaming video tv: chiude il girone (Europe Cup)

DIRETTA EGIS KORMEND REGGIO EMILIA: SI CONCLUDE IL GIRONE

Egis Kormend Reggio Emilia va in scena in diretta dal Maarspoort di ‘s-Hertogenbosch, campo neutro in Olanda sul quale anche venerdì 29 gennaio, con palla a due alle ore 15:00, si gioca per il gruppo A di basket Europe Cup 2020-2021. La Unahotels chiude il suo impegno nella prima fase, e si lancia verso i playoff: bisognerà ancora capire quale sarà l’avversaria negli ottavi di finale, sicuramente la squadra di Antimo Martino ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo ma, nelle due partite disputate nei giorni scorsi, ha già potuto constatare come il livello di questa competizione sia abbastanza tosto.

Oggi dunque terminano gli impegni ravvicinati per gli emiliani, che dovranno definire la loro posizione in classifica contro la squadra ungherese che veniva già presentata come la cenerentola del gruppo di ‘s-Hertogenbosch; aspettando che la diretta di Egis Kormend Reggio Emilia prenda il via, proviamo a fare una rapida valutazione circa i temi principali che sono legati a questa partita di Europe Cup.

DIRETTA EGIS KORMEND REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Egis Kormend Reggio Emilia non è annunciata sui canali della nostra televisione: tuttavia la Europe Cup ha messo a disposizione il suo canale ufficiale di YouTube e dunque la partita del gruppo A sarà visibile in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo anche il sito basketball.championsleague/europecup, sul quale avrete accesso a tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche di squadre e giocatori impegnati sul parquet di ‘s-Hertogenbosch.

DIRETTA EGIS KORMEND REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Egis Kormend Reggio Emilia è dunque la terza partita che la Unahotels affronta in questo girone di Eurocup: la bolla di ‘s-Hertogenbosch ha funzionato esattamente come gli altri contesti che ormai siamo abituati a vedere, ci si raduna in una sola località riducendo al minimo viaggi, spostamenti e contatti e naturalmente questo serve anche a comprimere il calendario, perché non avrebbe dilatare gli impegni. Così, tra un match e l’altro di Serie A1, la Reggiana ha potuto disputare tre partite nello spazio di quattro giorni, avendo solo il giovedì come riposo: inevitabilmente questo influisce sull’andamento delle sfide ma è un discorso che riguarda tutte le squadre, con la differenza che magari quelle meno quotate possono essere avvantaggiate da un contesto strano. Ad ogni modo, come abbiamo già detto, Reggio Emilia viaggia già guardando alla possibilità di arrivare in fondo alla Europe Cup: non ci sono vere e proprie corazzate in questa competizione e la qualità nel roster a disposizione di Martino sembra essere quella giusta per vincere il trofeo, detto comunque che non bisogna sottovalutare nessuna avversaria a cominciare da Egis Kormend che sarà pronta a dare battaglia…



