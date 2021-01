Diretta Mons Hainaut Reggio Emilia/ Streaming video tv: debutto in Europe Cup

Belfius Mons Hainaut Reggio Emilia, in diretta alle ore 12.00 di oggi, martedì 26 gennaio 2021, dal Maaspoort di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, si gioca per la prima giornata della stagione regolare della nuova edizione della Fiba Europe Cup, la quarta competizione europea di club per importanza. A differenza delle tre più blasonate sorelle che sono in corso ormai da mesi, la Fiba Europe Cup ha scelto il sistema delle “bolle” per contrastare il Coronavirus, per cui solamente oggi fa il suo debutto la Unahotels Reggio Emilia, unica rappresentante italiana in questa Coppa, ma sarà una settimana di fuoco per Reggio Emilia, attesa infatti da ben tre partite consecutive tutte in questa bolla per ‘consumare’ la prima fase della stagione regolare prima di ributtarsi in campionato. Un altro fatto da annotare è che si gioca in campo neutro per tutti: la sede infatti è l’Olanda ma il girone A comprende Reggio Emilia, gli odierni avversari del Mons Hainaut che sono belgi e poi i greci dell’Iraklis Salonicco e gli ungheresi dell’Egis Kormend, che la Unahotels affronterà nei prossimi giorni.

DIRETTA MONS HAINAUT REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che la diretta tv di Mons Hainaut Reggio Emilia non è annunciata e nemmeno una diretta streaming video tramite canali od emittenti italiane, di conseguenza il principale canale di informazioni sulla partita per tifosi ed appassionati potrebbero essere il sito Internet e i profili ufficiali social della Pallacanestro Reggiana, oltre al sito ufficiale della Fiba Europe Cup.

DIRETTA MONS HAINAUT REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Mons Hainaut Reggio Emilia, abbiamo già annotato diverse particolarità di questa partita della Fiba Europe Cup: ad esse potremmo aggiungere l’orario, perché giocare a mezzogiorno di una giornata lavorativa non è certo il massimo (anche per i tifosi), ma nei prossimi giorni il programma di partite nella bolla di ‘s-Hertogenbosch, che ospita anche un altro girone di questa stagione regolare, sarà davvero intenso, di conseguenza si deve giocare anche ad orari abbastanza curiosi. L’impegno sarà gravoso – tre partite in quattro giorni – ma è anche vero che passano alla fase successiva le prime due di ogni girone e anche le quattro migliori terze dei sei gruppi, dunque questa è una ghiotta possibilità per la Unahotels Reggio Emilia per cercare gloria in Europa, il che non guasta mai. Gli emiliani ne saranno capaci? Oggi cominceremo a scoprirlo…



