Diretta Reggio Emilia Trento/ Streaming video tv: in palio punti pesanti (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO: AQUILA IN CADUTA LIBERA

Reggio Emilia Trento è in diretta dalla Unipol Arena, alle ore 19:00 di sabato 23 gennaio: con questa partita si apre la 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. La situazione di classifica, determinata anche dal fatto che ci siano gare da recuperare, fa sì che questa partita possa al momento rappresentare sia una sfida per la salvezza che una sorta di spareggio per un posto nei playoff: le due squadre infatti sono appaiate al nono posto con 6 vittorie e 9 sconfitte, non stanno facendo malissimo ma certamente sono chiamate al cambio di passo se vogliono evitare guai, e magari entrare nella griglia della post season.

Discorso vero soprattutto per la Dolomiti Energia, che tra le due è quella partita con maggiori ambizioni; tuttavia adesso i trentini stanno attraversando una crisi di risultati e sono reduci dalla sconfitta interna contro Treviso, una mazzata per le loro aspirazioni. Vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Trento; aspettando che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Trento non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per assistere alla partita di campionato è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Inoltre, come sempre, sarà liberamente consultabile il sito ufficiale www.legabasket.it: vi troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori e delle squadre, ma anche la classifica del torneo e i contenuti multimediali.

DIRETTA REGGIO EMILIA TRENTO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Reggio Emilia Trento può rappresentare un tentativo di rivalsa anche per la Unahotels: chiaramente la Reggiana sapeva che al Mediolanum Forum sarebbe potuta arrivare una sconfitta, ma le proporzioni sono state larghe e dunque Antimo Martino vuole ripartire quanto prima, anche perché un buon avvio di campionato non è servito per mettersi subito al sicuro e, anzi, da qualche tempo la squadra sembra essere un calo. Mai quanto l’Aquila, che va davvero a sbalzi: partita male, ha recuperato alla grande la situazione ma adesso non vince da sei partite, pagando forse lo scotto di una Eurocup nella quale spera sempre di andare a prendersi i quarti di finale. portare avanti la doppia competizione in una stagione tanto particolare è chiaramente un peso; il roster di Trento è attrezzato per fare un campionato di livello che possa portare all’ennesima qualificazione ai playoff, ma nella partita persa contro Treviso qualche protagonista atteso non ha giocato secondo i suoi standard e Nicola Brienza ha bisogno che tutti diano il loro contributo, perché la concorrenza è folta. Tra poco anche il coach della Dolomiti Energia potrà eventualmente avere qualche risposta al momento negativo dei suoi…



