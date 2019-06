Diretta Egitto DR Congo/ Streaming video DAZN: Faraoni favoriti (Coppa d’Africa 2019)

Egitto DR Congo, in diretta dallo stadio Internazionale del Cairo, si gioca alle ore 22:00 di mercoledì 26 giugno: siamo arrivati alla seconda giornata nel gruppo A di Coppa d’Africa 2019, e i Faraoni che all’esordio hanno regolato lo Zimbabwe di misura possono già ottenere il pass per gli ottavi di finale. Visto che si qualificano le quattro migliori terze, avere 6 punti dopo due turni è un’assicurazione piuttosto certa sul passaggio del turno; diversa la situazione della Repubblica Democratica del Congo, una nazionale partita con tante speranze ma che all’esordio è stata superata a sorpresa dall’Uganda. Serve una vittoria per rimettersi in corsa; in caso contrario la sensazione è che si debba andare incontro a un mezzo miracolo per proseguire nel torneo. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Egitto DR Congo, il cui calcio d’inizio è atteso ormai tra poche ore e della quale possiamo presentare le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile la diretta tv di Egitto DR Congo, perchè come sappiamo la Coppa d’Africa è in esclusiva sulla nuova piattaforma DAZN: dovrete dunque essere abbonati a questo servizio e usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video. In alternativa, qualora abbiate in dotazione una smart tv con connessione a internet, potrete installare l’applicazione direttamente sullo schermo del televisore.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO DR CONGO

In Egitto DR Congo le scelte di Javier Aguirre dovrebbero ricalcare quelle viste lo scorso venerdì: sarà un 4-2-3-1 con El Shenawy protetto dai due difensori centrali Mahmoud Alaa e Hegazy, mentre sulle fasce agiranno Elmohamady e Ashraf. A centrocampo la cerniera è composta da Elneny e Hamed; Salah e Trezeguet giocano larghi sulla trequarti permettendo gli inserimenti centrali da parte di Abdallah Said, la prima punta invece dovrebbe essere Mohsen. La RD Congo di Florent Ibengé si dispone con un modulo speculare: Mpeko e Masuaku sulle fasce, Tisserand e Luyindama davanti al portiere Matampi. A centrocampo capitan Mbemba sarà supportato da Bokadi; Mpoku il trequartista a servizio della prima punta Bakambu, gli esterni invece dovrebbero essere Meschack Elia e Bolasie e dunque anche qui verrà riproposta la formazione della prima partita.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Egitto DR Congo avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: largamente favoriti i padroni di casa che hanno una quota di 1,50 volte la somma giocata sulla loro vittoria, mentre il segno 2 per il successo dei congolesi vi farebbe guadagnare una cifra pari a 7,00 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,5 volte la giocata con questo bookmaker.



