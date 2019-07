Diretta Egitto Sudafrica/ Streaming video DAZN: Faraoni in casa (Coppa d’Africa)

Egitto Sudafrica, in diretta dallo stadio Internazionale de Il Cairo, è la partita che, in programma alle ore 21:00 di sabato 6 luglio, segna l’esordio dei Faraoni nella fase ad eliminazione diretta dalla Coppa d’Africa 2019. Siamo agli ottavi di finale, che per la prima volta vengono disputati in questo torneo; i padroni di casa hanno la grande speranza di arrivare in fondo sapendo di essere forse la prima nazionale favorita, e nel primo turno hanno fatto vedere forse le cose migliori vincendo tutte le loro partite e riuscendo a non incassare gol. A dover alzare il livello sarà ovviamente il Sudafrica, che si è qualificato solo in virtù della differenza reti nel raffronto delle terze classificate: a salvare i Bafana Bafana è stata di fatto la Tanzania, che ha trovato gli unici due gol della sua competizione contro un Kenya che poi ne ha subiti altri due nel finale contro il Senegal. Sui 90 minuti potrebbe ovviamente succedere di tutto, ma la favorita per la diretta di Egitto Sudafrica è chiara e allora noi possiamo fare una valutazione sulle possibili scelte da parte dei due Commissari Tecnici, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Egitto Sudafrica non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese perchè, come ormai sappiamo, le sfide di Coppa d’Africa 2019 sono un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN che dunque le fornirà ai suoi abbonati in diretta streaming video, con la possibilità di seguirle su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ma anche attivando l’applicazione direttamente sulla televisione, a patto che si tratti di una smart tv con connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO SUDAFRICA

Javier Aguirre non cambia per Egitto Sudafrica: dentro il consueto 4-3-3 senza turnover, con Hegazy e El Mohamady a coprire il portiere El Shenawy mentre capitan Elmohamady e Ashraf agiranno sulle corsie laterali. Le due mezzali dovrebbero allora essere Said e Elneny, in mezzo a fare da playmaker potrebbe tornare Hamed che si gioca il posto con Nabil Dunga. Salah e Trezeguet i laterali del tridente offensivo, nel quale la prima punta sarà ancora una volta Ahmed Hassan. Il Sudafrica di Stuart Baxter si dispone con un modulo speculare nel quale Mkhize e Hlanti giocano come terzini, Mkhwanazi e Hlatshwayo si piazzeranno davanti al portiere Williams mentre Mokotjo sarà il regista piazzato come perno centrale, con il supporto dei due interni Serero e Zungu. Mothiba fa il riferimento offensivo, Tau e Zwane dovrebbero invece piazzarsi ai suoi lati per completare il reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Padroni di casa assolutamente favoriti in Egitto Sudafrica: le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nei Faraoni la squadra da battere con un valore di 1,50 volte la puntata sul segno 1, mentre l’eventualità del successo dei Bafana Bafana è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 7,25 volte quello che avrete deciso di investire. Con il segno X, che identifica il pareggio, la vincita corrisponderebbe a 3,75 volte la puntata.



