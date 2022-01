DIRETTA/ Guinea Bissau Egitto video streaming tv: Momo Salah in copertina

DIRETTA GUINEA BISSAU EGITTO: IL PROTAGONISTA

La diretta di Guinea Bissau Egitto sarà l’ennesima possibilità per Momo Salah di mettersi in mostra. L’esterno d’attacco del Liverpool ha dimostrato di essere un calciatore in grado di fare la differenza in ogni momento. Abile a saltare l’avversario è un ragazzo che negli ultimi anni è riuscito a fare definitivamente il salto di qualità vincendo la Champions League e segnando anche a raffica. Basti pensare che con i Reds ha collezionato in Premier League 178 volte con 113 reti.

La prima squadra a credere in lui era stato il Basilea che lo aveva portato in Svizzera dall’Al-Mokawloon. Dopo due buone stagioni in rossoblù il calciatore ha meritato la maglia del Chelsea dove non è esploso. In sei mesi di prestito alla Fiorentina però ha fatto capire di che pasta era fatto ed è stato acquistato dalla Roma dove il Liverpool lo pescò nel 2017. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA GUINEA BISSAU EGITTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Guinea Bissau Egitto, come tutte le partite di Coppa d’Africa 2021 non sarà disponibile sui canali televisivi del digitale terrestre e satellitari. Le partite della competizione infatti sono un’esclusiva del broadcaster Discovery Plus, e saranno quindi trasmesse in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti della piattaforma digitale è necessario essere abbonati. Inoltre bisogna essere dotati di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone. In alternativa è possibile accedere ai contenuti tramite Smart Tv abilitate.

FARAONI IN CERCA DEL RISCATTO

Guinea Bissau Egitto, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 20:00, dallo Stade Omnisport Roumdé Adjia di Garoua, è valevole per la seconda giornata del Gruppo D di Coppa d’Africa 2021. La Guinea Bissau è reduce dal pareggio dell’esordio contro il Sudan, con la gara terminata a reti bianche, 0-0. La squadra di Baciro Candé si è ritrovata in un raggruppamento piuttosto difficile, con Nigeria ed Egitto, due delle favorite per la vittoria finale. La Guinea Bissau proverà comunque a dire la sua, potendo sperare nella qualificazione agli ottavi di finale anche arrivando in terza posizione.

Nella gara inaugurale, l’Egitto è uscito sconfitto dal big match contro la Nigeria, con la gara conclusasi con il risultato di 1-0 in favore delle Super Aquile. Con il pareggio dell’altra gara del girone, il discorso qualificazione resta ancora aperto. Sicuramente, la Nazionale allenata da Carlos Queiroz vorrà riscattarsi in questa partita, potendo contare sulla classe della sua stella Mohamed Salah.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GUINEA BISSAU EGITTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Guinea Bissau Egitto, le quali scenderanno in campo nella seconda giornata della Coppa d’Africa. L’allenatore della Guinea Bissau, Candé, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. Questo il probabile undici titolare, in vista della gara contro l’Egitto: Gomis; Nanu, F. Candé, Mané, Encada; Nogueira, Cassama, Pelé; Piqueti, Mendes, Mama Baldé.

Il portoghese Carlos Queiroz, selezionatore dell’Egitto, dovrebbe rispondere riproponendo gran parte dei protagonisti della gara d’esordio, nonostante la sconfitta contro la Nigeria. Quindi modulo 4-2-3-1 e spazio ai seguenti undici uomini: El-Shenawy; Akram, El-Wensh, Hegazi, Fetouh; Hamdi, Elneny; Salah, Trezeguet, Mostafa; Marmoush.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Guinea Bissau Egitto di Coppa d’Africa, proposte dall’agenzia Bwin. Non parte favorita la Guinea Bissau, infatti la sua vittoria, abbinata al segno 1 è quotata 9.50. Un eventuale pareggio tra le due squadre, con il segno X, viene proposto a 4.20. I favori dei pronostici sono tutti dalla parte dell’Egitto, con il segno 2 quotato 1.40.



