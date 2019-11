Diretta Eintracht Bayern Monaco/ Streaming video tv: sfida complicata per Kovac

Eintracht Francoforte Bayern Monaco, in diretta dalla Commerzbank-Arena di Francoforte, sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.30, sarà una sfida valevole per la decima giornata della Bundesliga tedesca. Il campionato teutonico si sta rivelando il più equilibrato in assoluto a livello europeo, basti pensare che tra il primo posto occupato dal Borussia Monchengladbach e il decimo occupato proprio dall’Eintracht Francoforte distano solo 5 punti di differenza. E proprio al Borussia Park l’Eintracht domenica scorsa ha perso una chance per ribaltare le gerarchie di classifica. E’ rimasto secondo a -1 dalla vetta il Bayern Monaco, che dopo aver perso contro l’Hoffenheim e pareggiato contro l’Augsburg è tornato alla vittoria in campionato sabato scorso, battendo non senza fatica la matricola Union Berlino.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Eintracht Francoforte Bayern Monaco non sarà trasmessa in diretta tv sui canali del digitale terrestre o del satellite, né in chiaro né a pagamento. Non sarà prevista neanche la diretta streaming video via internet su nessuna piattaforma, ma tramite i canali social dei due club su Facebook, Twitter e Instagram si potranno ottenere aggiornamenti in tempo reale sulla sfida.

PROBABILI FORMAZIONI FRANCOFORTE BAYERN MONACO

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Eintracht Francoforte Bayern Monaco, sabato 2 novembre 2019 presso la Commerzbank-Arena di Francoforte, sfida valevole per la decima giornata della Bundesliga tedesca. L’Eintracht Francoforte allenato dall’austriaco Hutter scenderà in campo con un 3-4-2-1 schierato con: Ronnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic, Sow, Kamada, Paciencia. Risponderà il Bayern Monaco guidato in panchina dal croato Kovac con un 4-3-3: Neuer, Kimmich, Pavard, Boateng, Davies, Muller, Alcantara, Coutinho, Coman, Lewandowski, Perisic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Bayern Monaco favorito sull’Eintracht Francoforte. Quota per il segno ‘1’ fissata a 7.50, eventuale pareggio quotata 5.00 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 1.35. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.35 e l’under 2.5 quotato 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA