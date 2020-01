DIRETTA ELEZIONI REGIONALI 2020/ Come si vota Emilia-Romagna e Calabria verso le urne

Ormai ci siamo: il grande giorno delle elezioni regionali 2020 è dietro l’angolo. Emilia-Romagna (clicca qui per vedere come si vota) e Calabria (qui il “come si vota”)al voto domani, domenica 26 gennaio, per decidere il loro futuro ma, forse, anche quello del governo nazionale. Da tempo non si registrava un interesse così grande per delle consultazioni locali, a conferma dell’alto significato politico che le consultazioni si portano dietro. Un discorso che vale soprattutto per l’Emilia-Romagna, non a caso oggetto di maggiori attenzioni da parte del mondo dei media, dove la sinistra non può proprio permettersi di perdere. Non può perché non lo ha mai fatto, perché l’Emilia-Romagna è la sua roccaforte rossa per eccellenza. Ma non può, soprattutto, per ragioni più contingenti, di praticità attuale: perché una sconfitta in Emilia-Romagna verrebbe interpretata come l’avviso di sfratto per il governo Conte-bis, sostenuto appunto dal centrosinistra e del MoVimento 5 Stelle (che in Emilia-Romagna corre da solo con Simone Benini). Non tanto, o meglio, non solo Stefano Bonaccini contro Lucia Borgonzoni, non solamente la sfida tra il benessere delle città e la paura della provincia dimenticata, della periferia estromessa dal grande gioco, ma anche la sfida tra il governo e l’opposizione: si riparte dal via o si prosegue fino al 2023?

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI 2020

In tutto ciò c’è la Calabria, terra dimenticata per indole, regione dal grande potenziale, ma soltanto quello. Tanti problemi da risolvere, molti legati alla presenza immanente della ‘ndrangheta, altri imputabili ad una classe dirigente che in questi anni non è riuscita ad interpretare la domanda di cambiamento del popolo calabrese. A differenza di quanto accade in Emilia-Romagna, dunque, il duello non è tanto tra due modelli di sviluppo, tra piattaforme politiche consolidate che hanno dato prova di saper governare in diversi contesti, ma la sfida è riuscire ad incarnare una proposta di rottura, di cambiamento rispetto ad un passato fatto di mala-politica, di speranza per il futuro. E allora ecco che a giocarsi la partita sono in quattro: Jole Santelli (Forza Italia) a capo della coalizione di centrodestra, Pippo Callipo, il re del tonno, guida della coalizione di centrosinistra, Francesco Aiello, a capo di un MoVimento 5 Stelle chiamato all’arduo compito di non restare schiacciato tra il voto utile e lo shock del passo indietro di Luigi Di Maio, e infine Carlo Tansi, il candidato indipendente, ex capo della Protezione Civile regionale, convinto di poter sovvertire ogni pronostico, e perfino i sondaggi. Comunque vada, sarà uno shock politico. Emilia-Romagna e Calabria, con i loro risultati ridisegneranno lo scenario dei prossimi mesi a livello nazionale. Se esistono delle sliding doors in politica queste lo sono senz’altro.

