COME SI VOTA ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA 2020/ Domani Regionali: voto disgiunto e…

Come si vota alle elezioni regionali Emilia-Romagna 2020? Una domanda cruciale in vista della consultazione che avrà luogo domenica 26 gennaio, nell’arco di un’unica giornata. Seggi aperti a partire dalle ore 7 in tutta la Regione, con l’ultima scheda che potrà essere introdotta nell’urna alle ore 23. Un minuto dopo prenderanno il via le operazioni di scrutinio e al termine dello spoglio sarà proclamato il nuovo governatore dell’Emilia-Romagna. Ricordiamo allora quali sono i contendenti della partita: si parte da Stefano Bonaccini, governatore uscente e candidato a rappresentare il centrosinistra; a tentare di insidiarlo, in rappresentanza della Lega e del centrodestra unito, vi è la senatrice Lucia Borgonzoni. Il candidato del MoVimento 5 Stelle, che corre in solitaria, è invece Simone Benini. Candidati anche Stefano Lugli per l’Altra Emilia Romagna, Domenico Battaglia del Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità, Laura Bergamini del Partito Comunista e Marta Collot, candidata di Potere al Popolo.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA: TUTTE LE OPZIONI

Indicare come si vota è importante per evitare che la propria preferenza vada persa poiché giudicata nulla in sede di scrutinio. Per quanto riguarda le elezioni Emilia-Romagna 2020 è bene dunque ricordare che l’elettore, che dovrà presentarsi al seggio con documento valido e tessera elettorale, ha a disposizione quattro opzioni. La prima: può votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in questo caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale ad essa collegato. La seconda: votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo. La terza opzione consente di votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. La quarta e ultima possibilità dà modo di esprimere il cosiddetto “voto disgiunto“: in questo caso si può votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EMILIA-ROMAGNA: LA DOPPIA PREFERENZA

Un altro aspetto da chiarire in vista del voto alle elezioni regionali Emilia-Romagna 2020 è quello riguardante la modalità di espressione delle preferenze, argomento molto caro ai tanti candidati al consiglio regionale. In questo caso è bene ricordare che l’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale. Questo è possibile scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati, a patto che siano candidati nella stessa lista. Ma c’è un altro criterio da rispettare per evitare che il proprio voto venga invalidato in sede di spoglio: nel caso in cui l’elettore voglia esprimere due preferenze, infatti, dovrà indicare candidati di sesso diverso della stessa lista, dunque un uomo e una donna, in osservanza della cosiddetta “doppia preferenza di genere“.





