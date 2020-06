Diretta Empoli Benevento/ Streaming video DAZN: match-ball promozione? (Serie B)

Empoli Benevento, in diretta dallo stadio Carlo Castellani della città toscana, sarà senza dubbio il pezzo forte della trentesima giornata di Serie B: la partita, fissata alle ore 21.00 di stasera, venerdì 26 giugno 2020, potrebbe infatti sancire la matematica promozione della capolista Benevento. La marcia degli uomini di Filippo Inzaghi non è stata frenata nemmeno dalla lunga sosta dovuta alla pandemia di Coronavirus, come ha dimostrato la vittoria dei campani domenica scorsa sul campo della Cremonese: oggi una nuova vittoria darebbe al Benevento la matematica certezza della promozione con addirittura otto giornate d’anticipo, che in base alle combinazioni dei risultati altrui potrebbe arrivare addirittura anche con un pareggio o persino perdendo. Non c’è comunque alcun dubbio sul destino finale del Benevento, dunque in realtà la partita sarà importante soprattutto per l’Empoli, che deve riprendersi dalla sconfitta subita sul campo dello Spezia. I toscani hanno appena 40 punti e al momento sarebbero fuori dai playoff: una vittoria in Empoli Benevento contro la capolista potrebbe dare la svolta all’intera stagione del’Empoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BENEVENTO

Passiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Empoli Benevento. Mister Marino, per questo esame così difficile, potrebbe schierare l’Empoli con l’ex Brignoli fra i pali, protetto dalla retroguardia composta da Balkovec, Maietta, Sierralta e Fiamozzi; in mediana favoriti Henderson e Frattesi 5,5, poi il 4-2-3-1 dell’Empoli potrebbe proseguire con Ricci, l’altro ex Ciciretti e Bajrami alle spalle della prima punta, Mancuso o Moreo. La risposta del Benevento di Inzaghi, a caccia della festa promozione, dovrà tenere conto della squalifica di Volta: in difesa dunque è aperto un ballottaggio per affiancare Maggio, Caldirola e Barba nel quartetto davanti a Montipò. A centrocampo e attacco i dubbi di Inzaghi sono invece dovuti all’abbondanza, con Insigne e Coda che scalpitano per ritrovare una maglia da titolare in una notte che potrebbe essere speciale: Hetemaj, Schiattarella e Tello partono favoriti in mediana, più delicate saranno le scelte del mister in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Empoli Benevento. La capolista parte favorita per la vittoria che le darebbe la promozione matematica: il segno 2 è infatti quotato a 2,30, mentre poi si sale a quote molto simili per il segno 1 e per il segno X, quotati rispettivamente a 3,10 e 3,20 volte la posta in palio.



