Diretta Empoli Cagliari Primavera/ Streaming video e tv: club a caccia di riscatto

Empoli Cagliari primavera, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma oggi venerdi 20 settembre sull’erba del Campo Sportivo Monteboro, valida per la seconda giornata del primo campionato giovanile: fischio d’inizio previsto per le ore 15,00. Si torna in campo quindi dopo il primo turno di esordio della nuova stagione del campionato titolato a Giacinto Facchetti: in campo per la diretta Empoli Cagliari primavera, gustoso anticipo, due club che hanno subito bisogno di riscattarsi. Al via infatti sia i toscani che i sardi non hanno proprio brillato, rimediando rispettivamente un pari e una sconfitta: non era certo questa l’ambizione delle due formazioni, che in questo campionato puntano a migliorarsi notevolmente. Ricordiamo infatti bene che solo l’anno scorso gli azzurri hanno sfiorato la retrocessione, salvandosi con la tredicesima piazza: i sardi invece avevano mancato all’ultimo la chance di giocarsi lo scudetto ai play off e di certo i ragazzi di Max Canzi vorranno riprovarci.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTYTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato primavera saranno esclusiva del canale Sportitalia. La diretta Empoli Cagliari Primavera dunque sarà visibile in diretta tv su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Empoli Cagliari primavera, il tecnico dei toscani, Antonio Buscè dovrebbe confermare gran parte dell’11 che abbiamo visto solo nel turno di esordio del campionato: certo non sono impossibili però esperimenti e turnover, dato che siamo solo al via della stagione e vi è ancora da trovare una quadra nello spogliatoio. Confermando quindi il 4-3-1-2 ecco che tra i pali per gli azzurri non mancherà Hvalic, mentre in difesa vi sarà di nuovo spazio per Viti, Fradella, Matteucci e Donati. Per la mediana il punto di riferimento rimane Asilani, con Belardinelli e Zelenkovs ai lati: toccherà a uno tra Bozhanaj e Bertolini fare da trequartista alle spalle delle punte Lipari e Ekong. Per le probabili formazioni dei sardi, ecco che il tecnico Canzi dovrà fare attenzione all’assenza annunciata di Boccia, già espulso nel primo turno di campionato. Senza il difensore centrale il reparto a 4 di fronte a Ciocci non rimarrà comunque sguarnito e anzi le alternative della panchina non mancano. Per la mediana il riferimento per il Cagliari primavera rimane Kanyamuna, con Lombardi e Fucci ai lati: in avanti vedremo poi oggi Gagliano e Contini in attacco, con Marigosu a loro supporto sulla trequarti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA