Diretta/ Empoli Cagliari Primavera streaming video tv: a metà classifica (10 marzo 2024)

Empoli Cagliari, in diretta domenica 10 marzo 2024 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Sfida a metà classifica con l’Empoli che ha lanciato segnali di ripresa importanti nelle ultime settimane, andando a vincere col Monza nell’ultimo turno disputato e interrompendo dunque una serie di risultati negativi piuttosto lunga.

DIRETTA/ Fiorentina Roma Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (10 marzo 2024)

Dall’altra parte il Cagliari è reduce dal secondo pareggio consecutivo in campionato, in casa contro la Sampdoria, ed è avanti di quattro lunghezze in classifica rispetto ai toscani, diretti avversari di turno. Entrambe le squadre sono al momento lontane dalla zona play off e da quella play out, anche se i sardi a quattro lunghezze dal sesto posto possono ancora sperare in un aggancio alla post season.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI/ Diretta tv: ballottaggio tra Okafor e Chukwueze (Serie A, 9 marzo 2024)

EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Empoli Cagliari Primavera sarà visibile su Sportitalia, canale al numero 60 del digitale terrestre e di conseguenza in chiaro per tutti gratuitamente. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video. Sarà possibile assistere alla partita sia attraverso il sito www.sportitalia.com e sulla relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Petroio di Vinci. Per l’Empoli, Alessandro Birindelli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seghetti; Barsi, Corona, Stassin, Ignacchiti; Indragoli, Kaczmarski, Mannelli; Vallarelli, Bucancil, Barsotti. Risponderà il Cagliari allenato da Fabio Pisacane con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Wodzicky, Arba, Idrissi, Sulev, Cogoni, Balde, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Simonetta, Marcolini.

Diretta/ Cagliari Salernitana (risultato finale 4-2): la chiude Shomurodov! (Serie A, 9 marzo 2024)

EMPOLI CAGLIARI PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Cagliari Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA